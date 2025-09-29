Великобритания увеличивает вклад в Фонд поддержки энергетики Украины до 150,6 млн евро Сегодня 10:12 — Энергетика

Великобритания увеличивает вклад в Фонд поддержки энергетики Украины до 150,6 млн евро

Великобритания вносит в Фонд энергетической поддержки Украины дополнительные 48,7 млн ​​евро, увеличивая свой общий взнос до 150,6 млн евро.

Об этом сообщает Минэнерго.

Грантовые средства от этого транша позволят реализовать ряд мер по укреплению энергетической устойчивости Украины, включая ремонт критически важных сетей, защиту ключевых энергетических активов и поддержку решений в сфере возобновляемой и децентрализованной энергетики.

«Поддержка партнеров имеет для нас особое значение в преддверии нового отопительного сезона. В рамках подготовки к зиме мы проводим плановые ремонты на энергетических объектах, устанавливаем дополнительные генерирующие мощности, готовим к пиковым нагрузкам системы передачи электроэнергии и теплоснабжения, формируем запасы резервного оборудования. Благодарим Великобританию за очередной вклад в Фонд поддержки энергетики Украины, который позволит нам реализовывать соответствующие задачи и укреплять энергетическую безопасность страны в целом», — подчеркнула министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

С момента своего запуска в апреле 2022 года Фонд поддержки энергетики Украины мобилизовал более 1,25 млрд евро от более 33 доноров.

Контракты заключены с 60 энергетическими компаниями из 21 региона Украины.

