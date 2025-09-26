0 800 307 555
ру
«Нафтогаз» предложил США 10 энергетических проектов

Энергетика
25
«Нафтогаз» презентовал несколько инициатив, которые могут стать первыми в рамках соглашения о сотрудничестве с США в сфере ресурсов.
Об этом пишет Bloomberg.
По словам главы правления компании Сергея Корецкого, речь идет о десяти проектах, которые касаются добычи и повышения энергоэффективности.
«Мы хотим быть среди первых проектов в этой сфере», — подчеркнул Корецкий.
Напомним, «Нафтогаз Украины» еще на год продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр.
«Нафтогаз Украины» уплатил $1 млрд из собственных средств на импорт газа для нынешнего отопительного сезона. Еще 1 млрд долларов профинансировали в Европейском банке реконструкции и развития.
По материалам:
ua.news
