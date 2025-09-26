«Нафтогаз» предложил США 10 энергетических проектов Сегодня 20:45 — Энергетика

«Нафтогаз» презентовал несколько инициатив, которые могут стать первыми в рамках соглашения о сотрудничестве с США в сфере ресурсов.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам главы правления компании Сергея Корецкого, речь идет о десяти проектах, которые касаются добычи и повышения энергоэффективности.

«Мы хотим быть среди первых проектов в этой сфере», — подчеркнул Корецкий.

Напомним, «Нафтогаз Украины» еще на год продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр.

«Нафтогаз Украины» уплатил $1 млрд из собственных средств на импорт газа для нынешнего отопительного сезона. Еще 1 млрд долларов профинансировали в Европейском банке реконструкции и развития.

