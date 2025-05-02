Нафтогаз в прошлом году увеличил прибыль на 64% — Finance.ua
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Нафтогаз в прошлом году увеличил прибыль на 64%

Казна и Политика
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Нафтогаз в прошлом году увеличил прибыль на 64%
Нафтогаз в прошлом году увеличил прибыль на 64%
Группа Нафтогаз завершила 2024 год с консолидированной прибылью почти 38 млрд грн, что на 64% больше по сравнению с 2023 годом.
Об этом сообщает пресс-служба Группы.
«Чистая консолидированная прибыль Группы Нафтогаз составила 38 млрд грн, что превышает показатель 2023 года на 15 млрд грн или на 64%. Эти данные подтверждены международным независимым аудитором — компанией KPMG», — говорится в сообщении.
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При этом валовая прибыль за 2024 год выросла до 89,1 млрд грн, по сравнению с 48,5 млрд грн за 2023 год. В то же время операционная прибыль за 2024 год составляет 51,1 млрд грн, что почти на 13,3 млрд грн или на 32% больше аналогичного показателя за предыдущий период.
Отмечается, что рост в прошлом году показали все ключевые направления работы Группы Нафтогаз.
В частности, материнская компания Группы — НАК «Нафтогаз Украины» — завершила год с прибылью 23,9 млрд грн. По итогам 2023 года были зафиксированы убытки в 0,8 млрд грн.
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АО «Укргаздобыча» увеличило финансовый результат до 20,9 млрд грн — почти вдвое больше по сравнению с 2023 годом. АО «Укртранснефть» завершило год с прибылью 3,7 млрд грн, а ПАО «Укрнафта» — с прибылью 16,4 млрд грн.
Показатель чистого операционного результата за 2024 год по сегменту продажи природного газа составляет 2,3 млрд грн, тогда как в 2023 году убыток сегмента составил 22,3 млрд грн. В частности, в прибыль вышла ГК «Нафтогаз Украины», а ГК «Нафтогаз Трейдинг» сократила убытки более чем на 3 млрд грн, если сравнить с 2023 годом.
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АО «Укртрансгаз» завершило 2024 год с прибылью 277 млн ​​грн, несмотря на постоянные атаки россиян на украинские ПХГ в этот период, что существенно повлияло на готовность иностранных трейдеров хранить газ в Украине.
Напомним, в 2023 году Группа Нафтогаз получила 23,1 млрд грн прибыли против убытка 79,1 млрд грн по итогам 2022 года. По итогам года все ключевые компании Группы Нафтогаз улучшили финансовые результаты по меньшей мере на 40% по сравнению с 2022 годом.
По материалам:
Укрінформ
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