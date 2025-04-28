«Нафтогаз» подписал соглашение о срочной закупке газа — Finance.ua
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«Нафтогаз» подписал соглашение о срочной закупке газа

Фондовый рынок
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«Нафтогаз» подписал соглашение о срочной закупке газа
«Нафтогаз» подписал соглашение о срочной закупке газа
«Нафтогаз Украины» подписал соглашение о привлечении 270 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития и соглашение о гранте 140 млн евро от Норвегии для срочной закупки 1 млрд кубометров газа.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Соответствующие кредитные и грантовые соглашения были подписаны главой Группы Нафтогаз Романом Чумаком и заместителем директора ЕБРР в Украине Марком Магалецким», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти средства уже доступны «Нафтогазу» и будут направлены на импорт газа.
«Они позволят закупить около 1 млрд куб м газа, что критически важно для стабильного прохождения следующего отопительного сезона, особенно в условиях войны и регулярных атак на нашу энергетическую инфраструктуру», — отметил глава компании Роман Чумак.
По материалам:
Економічна Правда
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