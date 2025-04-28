«Нафтогаз» подписал соглашение о срочной закупке газа — Finance.ua

«Нафтогаз» подписал соглашение о срочной закупке газа Сегодня 13:13 — Фондовый рынок

«Нафтогаз» подписал соглашение о срочной закупке газа

«Нафтогаз Украины» подписал соглашение о привлечении 270 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития и соглашение о гранте 140 млн евро от Норвегии для срочной закупки 1 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Соответствующие кредитные и грантовые соглашения были подписаны главой Группы Нафтогаз Романом Чумаком и заместителем директора ЕБРР в Украине Марком Магалецким», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства уже доступны «Нафтогазу» и будут направлены на импорт газа.

«Они позволят закупить около 1 млрд куб м газа, что критически важно для стабильного прохождения следующего отопительного сезона, особенно в условиях войны и регулярных атак на нашу энергетическую инфраструктуру», — отметил глава компании Роман Чумак.

Економічна Правда По материалам:

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