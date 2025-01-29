Нафтогаз уверяет, что в Украине достаточно запасов газа для прохождения зимы — Finance.ua
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Нафтогаз уверяет, что в Украине достаточно запасов газа для прохождения зимы

Энергетика
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Нафтогаз уверяет, что в Украине достаточно запасов газа для прохождения зимы
Нафтогаз уверяет, что в Украине достаточно запасов газа для прохождения зимы
Предприятия Группы Нафтогаз обеспечивают добычу, хранение и поставки газа потребителям во время отопительного сезона. Группа также импортирует топливо.
Об этом сообщает Нафтогаз.
«Группа Нафтогаз имеет достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона. Все предприятия Группы работают в рабочем режиме, обеспечивая добычу, хранение и поставки природного газа всем категориям потребителей», — говорится в сообщении.
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И.о. главы правления Нафтогаза Роман Чумак подчеркнул, что Группа контролирует ситуацию с запасами газа. «Группа Нафтогаз также импортирует топливо — мы должны быть готовы ко всем вызовам в условиях войны», — добавил он.
Кроме того, Чумак отметил, что совместно с международными партнерами прорабатываются разные сценарии для усиления энергетической устойчивости страны во время войны.
Напомним, Укргаздобыча увеличила добычу газа на 5,3% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Компания ввела в эксплуатацию 83 новых скважины и достигла рекордного показателя бурения в 370 тысяч метров.
По материалам:
Укрінформ
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