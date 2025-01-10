Кабмин упростил бронирование ремонтных бригад облгазов — Finance.ua

Кабмин упростил бронирование ремонтных бригад облгазов
Кабинет Министров Украины урегулировал вопросы бронирования от мобилизации ремонтных бригад операторов газораспределительных сетей.
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.
В частности, внесены изменения в постановление о «Некоторые вопросы реализации положений закона „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военное время».
Предусмотрено неприменение требований относительно уровня ежемесячной заработной платы к военнообязанным работникам операторов газораспределительных систем, определенных приказом таких операторов, которые выполняют аварийно-восстановительные работы газораспределительных систем в составе аварийных бригад, осуществляют меры предосторожности для безаварийной эксплуатации систем газоснабжения, которые определены Минэнерго критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Как объяснили в Министерстве экономики, изменения касаются предприятий, обеспечивающих стабильное функционирование систем газоснабжения в условиях особого периода.
Ключевые изменения для операторов газораспределительных систем:
- отныне для бронирования работников операторов не применяется требование к уровню ежемесячной заработной платы более 2,5 минимальных зарплат за последний календарный квартал;
- операторам предоставлена возможность выбирать критерий по размеру начисленной средней зарплаты работников — не меньше размера средней в регионе за IV квартал 2021 г., как одного из трех обязательных критериев.
«Это решение позволит предприятиям быстрее получить необходимый статус и обеспечит их эффективную работу для стабильного газоснабжения в условиях чрезвычайных ситуаций», — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратов.
Как предприятиям получить статус критически важных:
- Подготовьте документы в соответствии с новыми критериями.
- Подайте заявку в Министерство энергетики.
- Подождите решения комиссии, которая регулярно рассматривает запросы.
Алгоритм бронирования работников через портал «Дія»:
- Зайдите в кабинет гражданина на портале «Дія».
- Выберите опцию «Подать заявление».
- Укажите информацию о кандидатах для бронирования.
- Подтвердите соответствие заработной платы работника установленным нормам.
- Проверьте заявление и подпишите его.
- В течение трех дней получите ответ на электронную почту и личный кабинет.
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