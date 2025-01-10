Сколько украинцев забронированы от мобилизации — Шмыгаль назвал цифру — Finance.ua
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Сколько украинцев забронированы от мобилизации — Шмыгаль назвал цифру

Личные финансы
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Сколько украинцев забронированы от мобилизации — Шмыгаль назвал цифру
Сколько украинцев забронированы от мобилизации — Шмыгаль назвал цифру
Бронирование от мобилизации на данный момент есть менее чем у миллиона украинцев.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде.
«По состоянию на сегодняшний день забронировано — чтобы не давать точную цифру — менее миллиона, в районе около 900−950 тысяч украинцев. И это приемлемая цифра, она зафиксирована длительное время и никак не влияет на процессы мобилизации», — сказал Шмигаль.
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В ответ на вопросы депутатов он отметил, что в Украине забронированы «газовщики» и правительство отдельно подало норму о бронировании работников ремонтных бригад.
Напомним, в ноябре правительство изменило правила бронирования, введя требование средней зарплаты на предприятиях, желающих забронировать своих работников. Так, она должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (по состоянию на 2024 год — 20 тысяч гривен).
По меньшей мере, столько же должен получать и сам работник, которого хотят забронировать. Также кроме уровня зарплаты, у предприятия не должно быть долгов перед бюджетом.
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Ранее сообщалось, что предприятия, которые еще не обновили, но уже имеют статус критически важных, смогут забронировать работников до 28 февраля 2025 года. А после получения статуса по новым критериям, они смогут забронировать работников на 12 месяцев.
Забронированы по 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции, а предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетики разрешили забронировать до 100% работников. Также среди тех, кто может получить бронирование, — священнослужители.
По материалам:
hromadske
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