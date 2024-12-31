В «Дії» запустили аннулирование бронирования для военнообязанных работников — Finance.ua
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В «Дії» запустили аннулирование бронирования для военнообязанных работников

Личные финансы
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В «Дії» запустили аннулирование бронирования для военнообязанных работников
В «Дії» запустили аннулирование бронирования для военнообязанных работников
На портале «Дія» теперь можно подать заявление об аннулировании бронирования военнообязанных работников, которым больше не требуется отсрочка от мобилизации.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».
«Достигли лимита забронированных работников? Разбронируйте работника и отдайте отсрочку другому — онлайн, без задержек и ошибок», — отметили в «Дії».
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Услуга доступна для руководителей и уполномоченных лиц компаний.
Как аннулировать бронирование работника на портале «Дія»:
  1. Авторизуйтесь на портале с электронной подписью юридического лица.
  2. Подайте заявление с данными о работниках на разбронирование.
  3. Проверьте заявление и подпишите его электронной подписью.
  4. Ожидайте результат в течение суток — на электронной почте и в личном кабинете.
Податься на аннулирование можно только раз в 30 дней. Если компания теряет статус критичности, то бронирование аннулируется автоматически.
По материалам:
Finance.ua
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