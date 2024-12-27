Бронирование в «Дія» снова работает — Finance.ua

Бронирование в «Дія» снова работает Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Бронирование в «Дія» снова работает

В «Дія» возобновили процесс бронирования работников от мобилизации после массированной кибератаки на госреестры.

Об этом сообщили министр цифровой трансформации Михаил Федоров и пресс-служба «Дія».

В настоящее время еще недоступно бронирование для филиалов компаний и для конечных бенефициаров.

Как забронировать работников

Зайдите в кабинет гражданина на портале «Дія».

Выберите опцию Подать заявление.

Укажите данные кандидатов для бронирования.

Подтвердите, что заработная плата бронируемого работника соответствует нормам.

Проверьте заявление и подпишите его.

В течение трех дней получите ответ на электронную почту и в личный кабинет.

«Фидбэк поступает отдельно по каждому работнику в личный кабинет руководителя. Если ответ положительный — поступит работникам в приложение «Резерв+», — говорится в сообщении.

Кабинет министров продлил на месяц действие бронирований от мобилизации, действующих по состоянию на 19 декабря.

Напомним, 19 декабря российские хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. После чего была приостановлена ​​работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

Позже вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что все данные сохранены и будут восстановлены.

Она также сказала, что в результате кибератаки утечки персональных данных из госреестров не подтверждено.

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Стефанишина отметила, что, прежде всего Минюст восстановит Единый реестр доверенностей, Единый реестр специальных бланков нотариальных документов и Наследственный реестр, что позволит обеспечить надлежащий учет данных и минимизировать негативное влияние вследствие потенциальных неправомерных нотариальных действий.

В дальнейшем в приоритете восстановления Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

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