В ВСУ разъяснили, как правильно оформить бронирование — Finance.ua
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В ВСУ разъяснили, как правильно оформить бронирование

Казна и Политика
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В Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов автоматически появляется только бронирование работника, оформленное через портал «Дія», при других условиях следует дополнительно обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Об этом в Facebook сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
«В связи с распространением манипулятивной информации о мобилизации забронированных работников обращаемся к руководителям органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих бронирование военнообязанных, а также к забронированным работникам. Согласно части 3 статьи 25 Закона Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации“, органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, осуществляющие бронирование военнообязанных, обязаны оформить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанным, забронированным в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, в районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого они размещаются», — говорится в сообщении.
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После формирования и подписания списка средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (портал «Дія») перевод военнообязанного на специальный военный учет срок действия отсрочки средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется автоматически.
Бронирования, оформленные без использования средств Портала «Дія», не появляются в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов автоматически.
В таком случае для зачисления военнообязанного на специальный военный учет органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации подают в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором военнообязанный состоит на военном учете, сообщение о бронировании.
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Без наличия уведомления о бронировании ТЦК и СП нет оснований для внесения данных о бронировании в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
В случае отсутствия информации о бронировании работника в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, ответственным лицам необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором забронированный военнообязанный состоит на военном учете.
По материалам:
Finance.ua
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