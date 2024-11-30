Могут ли аннулировать бронирование за расхождение данных в Резерв+ — Finance.ua

Могут ли аннулировать бронирование за расхождение данных в Резерв+ Сегодня 15:33 — Личные финансы

Могут ли аннулировать бронирование за расхождение данных в Резерв+

Граждане Украины, забронированные на предприятии, могут проверять статус бронирования в приложении Резерв+. Однако бывают случаи, когда данные в приложении и временном удостоверении могут отличаться. Как действовать в таком случае и может ли это стать причиной отмены бронирования.

Об этом пишет портал Новости. Live со ссылкой на юриста Владислава Дерия.

Что делать, если данные в Резерв+ и удостоверении отличаются

К юристу с вопросом обратилась женщина, муж которой забронирован на предприятии. Однако данные в приложении Резерв+ и его удостоверении разные.

«У мужчины есть бронь, предприятие забронировало через Дію. В Резерв+ бронь отображается. Но данные в Резерв+ и во временном удостоверении не совпадают, а именно, в удостоверении и по факту человек состоит на учете в одном ТЦК, а в Резерве указано ТЦК другого района, то, в котором стоял на учете до 2016 года», — пишет женщина.

Юрист утверждает, что аннулировать бронирование за это не могут, но советует в таком случае отправить заказное письмо в ТЦК, где мужчина фактически состоит на воинском учете, с описанием вложенного и заявление с требованием о внесении изменений в Реестр военнообязанных. К заявлению следует прикрепить нотариальную копию временного удостоверения военнообязанного.

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Такое право предоставляется всем военнообязанным и резервистам. Следовательно, они могут получать данные о своем включении или невключении в Реестр. А также просматривать информацию о себе, внесенную в Реестр, в частности через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста и обжаловать и исправлять некорректные данные.

Обращаться в соответствующий орган ведения Реестра с мотивированным заявлением, если они считают, что их неправомерно включили или не включили в Реестр.

Как исправить несоответствия в воинских документах

В случае, если данные, указанные в воинских документах (удостоверение призывника, временное удостоверение военнообязанного, военный билет или билет офицера запаса), не соответствуют сведениям, внесенным в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, гражданин вправе инициировать внесение изменений.

Как подать запрос на исправление в бумажной форме:

обратиться в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК), его отдел, орган СБУ или разведывательный орган по месту нахождения на воинском учете.

В электронной форме:

использовать электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста для подачи обращения в соответствующий ТЦК.

Каковы сроки внесения изменений в ВУД

Изменения в Реестр вносятся в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления.

Такой порядок позволяет гражданам защитить свои права и обеспечить корректность данных воинской документации.

В каких случаях могут аннулировать отсрочку от мобилизации

Отсрочка от мобилизации не может быть отменена безосновательно. Она подлежит аннулированию только в предусмотренных законом случаях, указанных в пункте 13 Постановления Кабинета Министров Украины № 76.

Основания для аннулирования отсрочки:

Истечение срока действия отсрочки.

Завершение предприятием выполнения работ, производства товаров или услуг для нужд Вооруженных Сил или других воинских формирований.

Лишение предприятия статуса критически важного для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период (решением органа, предоставившего такой статус).

Ликвидация органа власти, предприятия, учреждения или организации.

Увольнение военнообязанного с места работы или службы, кроме перевода на другую должность в пределах того же учреждения или предприятия.

Временное прекращение действия трудового договора военнообязанного с предприятием.

Обоснованное предоставление руководителя органа, предприятия или учреждения.

Получение иной отсрочки по основаниям, предусмотренным статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Прекращение договора или контракта или истечение срока назначения работников международных или специализированных организаций, в том числе учреждений ООН.

Невыполнение работ по разминированию в течение 6 месяцев (по информации Центра противоминной деятельности).

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