Как лицам с инвалидностью в результате войны получить льготы на оплату коммунальных услуг — Finance.ua
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Как лицам с инвалидностью в результате войны получить льготы на оплату коммунальных услуг

Личные финансы
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Как лицам с инвалидностью в результате войны получить льготы на оплату коммунальных услуг
Как лицам с инвалидностью в результате войны получить льготы на оплату коммунальных услуг
Лица с инвалидностью в результате войны могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг — газа, электроэнергии, водоснабжения, а также сжиженного газа для бытовых нужд.
Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказывают, как получить скидку через Пенсионный фонд Украины.

Как оформить скидку

Как отмечают специалисты, льгота не предоставляется автоматически после получения статуса. Чтобы воспользоваться правом на скидку, его нужно оформить.
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Отмечается, что во время действия военного положения (но не дольше чем до 27.12.2025 г.) действует экспериментальный проект: льготу можно получить одновременно с постановкой ветерана на учет в Реестре льготников.
В таком случае подается упрощенное заявление по форме. Подать документы можно в территориальный орган Пенсионного фонда (лично, по почте или через вебпортал ПФУ).
Еще один вариант — обратиться в ЦНАП или уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или областной и Киевской городской госадминистрации (военной администрации),
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Напомним, семьи украинских ветеранов имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.
На какие льготы члены семьи могут рассчитывать:
  • на услуги по управлению многоквартирным зданием (квартирная плата);
  • на коммунальные услуги — услуги по снабжению и распределению природного газа, снабжению и распределению электрической энергии, снабжению тепловой энергией, снабжению горячей водой, централизованным водоснабжением, централизованным водоотводом, управлением бытовыми отходами;
  • на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
По материалам:
Finance.ua
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