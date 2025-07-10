Які пільги на «комуналку» мають родини ветеранів — роз’яснення Мін’юсту Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Які пільги на «комуналку» мають родини ветеранів — роз’яснення Мін’юсту

Родини українських ветеранів мають право на пільги при сплаті житлово-комунальних послуг.

Про це нагадує пресслужба Міністерства юстиції.

На які пільги члени сім’ї можуть розраховувати:

на послуги з управління багатоквартирним будинком (квартирна плата);

на комунальні послуги — послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, управління побутовими відходами;

на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються щомісяця у грошовій формі, на придбання твердого палива і скрапленого газу — один раз на рік у грошовій готівковій формі.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України.

Хто з членів сім’ї може подати заяву:

чоловік;

дружина;

непрацездатні батьки;

законний представник дитини (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги.

Куди звертатися

Заяви з необхідними документами приймають:

органи Пенсійного фонду України;

уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;

посадові особи центру надання адміністративних послуг.

Подати заяву та документи можна особисто, поштою або в електронній формі через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, мобільний додаток Пенсійного фонду України, Портал Дія.

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Член сім’ї для отримання пільги повинен подати заяву та витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Розмір пільги залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї осіб, які мають право на пільги.

Коли призначають і надають пільги

на оплату житлово-комунальних послуг — з місяця звернення до завершення опалювального сезону — щомісяця;

на придбання твердого палива і скрапленого газу — з місяця звернення 1 раз на рік.

Щороку звертатися не потрібно, пільги продовжуються автоматично.

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