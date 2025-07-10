Які пільги на «комуналку» мають родини ветеранів — роз’яснення Мін’юсту
Родини українських ветеранів мають право на пільги при сплаті житлово-комунальних послуг.
Про це нагадує пресслужба Міністерства юстиції.
На які пільги члени сім’ї можуть розраховувати:
- на послуги з управління багатоквартирним будинком (квартирна плата);
- на комунальні послуги — послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, управління побутовими відходами;
- на придбання твердого палива і скрапленого газу.
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються щомісяця у грошовій формі, на придбання твердого палива і скрапленого газу — один раз на рік у грошовій готівковій формі.
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України.
Хто з членів сім’ї може подати заяву:
- чоловік;
- дружина;
- непрацездатні батьки;
- законний представник дитини (до 18 років);
- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;
- особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги.
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Куди звертатися
Заяви з необхідними документами приймають:
- органи Пенсійного фонду України;
- уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;
- посадові особи центру надання адміністративних послуг.
Подати заяву та документи можна особисто, поштою або в електронній формі через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, мобільний додаток Пенсійного фонду України, Портал Дія.
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Член сім’ї для отримання пільги повинен подати заяву та витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Розмір пільги залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї осіб, які мають право на пільги.
Коли призначають і надають пільги
- на оплату житлово-комунальних послуг — з місяця звернення до завершення опалювального сезону — щомісяця;
- на придбання твердого палива і скрапленого газу — з місяця звернення 1 раз на рік.
Щороку звертатися не потрібно, пільги продовжуються автоматично.
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