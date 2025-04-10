Як сім’ям зниклих безвісти та полонених отримати їхні пільги на комунальні послуги — роз’яснення Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Як сім’ям зниклих безвісти та полонених отримати їхні пільги на комунальні послуги — роз’яснення

Сім’ї зниклих безвісти чи полонених можуть отримати їхні пільги на оплату комунальних послуг. Пенсійний фонд України перераховуватиме кошти на банківський рахунок одного з членів сім’ї.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як отримати пільги.

На які послуги поширюються пільги

Квартирна плата (послуги з управління багатоквартирним будинком)

Комунальні послуги: газ, електроенергія, тепло, гаряча вода, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття

Придбання твердого палива і скрапленого газу.

Хто може звертатися за отриманням пільг

Один із членів сім’ї зниклого безвісти або полоненого, який фактично проживає за тією ж адресою, де були призначені пільги. Це може бути:

Чоловік/дружина

Непрацездатна мати/батько

Законний представник дитини (до 18 р.)

Неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи або з інвалідністю І групи

Людина, яка перебуває під опікою або піклуванням зниклого безвісти чи полоненого.

Як подати заяву

Особисто через:

Сервісні центри Пенсійного фонду України

Органи сільської, селищної, міської ради

ЦНАП.

Поштою: на адресу органу Пенсійного фонду України.

Онлайн через:

Вебсайт Мінсоцполітики

Вебсайт або мобільний додаток Пенсійного фонду України

Дія.

Розмір та терміни надання пільг

Розмір пільг залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Коли призначають і надають пільги:

На оплату житлово-комунальних послуг — з місяця звернення до завершення опалювального сезону щомісяця.

На придбання твердого палива і скрапленого газу — з місяця звернення 1 раз на рік.

Щороку звертатися не потрібно — пільги продовжуються автоматично.

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