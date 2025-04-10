Як сім’ям зниклих безвісти та полонених отримати їхні пільги на комунальні послуги — роз’яснення
Сім’ї зниклих безвісти чи полонених можуть отримати їхні пільги на оплату комунальних послуг. Пенсійний фонд України перераховуватиме кошти на банківський рахунок одного з членів сім’ї.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як отримати пільги.
На які послуги поширюються пільги
- Квартирна плата (послуги з управління багатоквартирним будинком)
- Комунальні послуги: газ, електроенергія, тепло, гаряча вода, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття
- Придбання твердого палива і скрапленого газу.
Хто може звертатися за отриманням пільг
Один із членів сім’ї зниклого безвісти або полоненого, який фактично проживає за тією ж адресою, де були призначені пільги. Це може бути:
- Чоловік/дружина
- Непрацездатна мати/батько
- Законний представник дитини (до 18 р.)
- Неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи або з інвалідністю І групи
- Людина, яка перебуває під опікою або піклуванням зниклого безвісти чи полоненого.
Як подати заяву
Особисто через:
- Сервісні центри Пенсійного фонду України
- Органи сільської, селищної, міської ради
- ЦНАП.
Поштою: на адресу органу Пенсійного фонду України.
Онлайн через:
- Вебсайт Мінсоцполітики
- Вебсайт або мобільний додаток Пенсійного фонду України
- Дія.
Розмір та терміни надання пільг
Розмір пільг залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї.
Коли призначають і надають пільги:
На оплату житлово-комунальних послуг — з місяця звернення до завершення опалювального сезону щомісяця.
На придбання твердого палива і скрапленого газу — з місяця звернення 1 раз на рік.
Щороку звертатися не потрібно — пільги продовжуються автоматично.
Поділитися новиною