Як отримати пільги на комунальні послуги багатодітній сім’ї (сума, документи) — Finance.ua

Як отримати пільги на комунальні послуги багатодітній сім’ї (сума, документи) Сьогодні 09:13 — Особисті фінанси

Як отримати пільги на комунальні послуги багатодітній сім’ї (сума, документи)

Багатодітні родини, які виховують трьох та більше дітей, мають право на різні види допомоги від держави. Також серед таких і пільги на житлово-комунальні послуги.

Яка знижка

Багатодітні сім’ї мають право на 50% знижку:

на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством;

на користування комунальними послугами;

на вартість твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо будинок не має центрального, газового та електроопалення.

Комунальні пільги може отримати родина, в якій середньомісячний сукупний дохід на одну людину за попередні 6 місяців не перевищує розмір доходу, який дає право на отримання цих пільг.

Куди потрібно звернутись

Людина на власний вибір може скористатись одним із варіантів:

подати документи онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ та мобільний застосунок;

особисто прийти до сервісного центру Пенсійного фонду, до органу соціального захисту населення або до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП);

надіслати документи електронною поштою на адресу органу Пенсійного фонду.

Нагадаємо, члени сімей УБД в Україні мають право на певні пільги та привілеї. Насамперед це стосується дітей військовослужбовців. Вони можуть безоплатно відпочивати в санаторіях, здобувати вищу освіту та харчуватися в школах. Однак знижки не надаються автоматично — їх потрібно оформити в Пенсійному фонді.

До відділення ПФУ можна звернутися особисто, надіслати документи поштою або подати заяву в Дію. Учаснику бойових дій або його родичу потрібно подати заяву про призначення пільги.

До заяви слід додати посвідчення УБД, свідоцтво про народження дитини, довідку про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання.

Раніше також йшлося про те, що держава пропонує низку переваг для громадян похилого віку, які досягли 60-річного віку та мають пенсійне посвідчення.

Пенсіонерки, які працювали в сільській місцевості в освіті, медицині чи культурі, отримують 100% компенсацію за комунальні послуги. Для жінок, які працювали в інших галузях або проживають у містах, доступна субсидія, якщо витрати на комуналку перевищують обов’язковий платіж. Її можна оформити через Пенсійний фонд України або портал «Дія».

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