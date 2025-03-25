Які пільги можуть отримати діти військових в 2025 році — Finance.ua

Які пільги можуть отримати діти військових в 2025 році Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Які пільги можуть отримати діти військових в 2025 році

Члени сімей УБД в Україні мають право на певні пільги та привілеї. Насамперед це стосується дітей військовослужбовців. Вони можуть безоплатно відпочивати в санаторіях, здобувати вищу освіту та харчуватися в школах. Однак знижки не надаються автоматично — їх потрібно оформити в Пенсійному фонді.

Які пільги надаються дітям військовослужбовців у 2025 році та які документи подавати для їх отримання.

Які пільги дітям УБД діють у 2025 році

Знижки для учасників бойових дій та їхніх рідних встановлює Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей».

Згідно із законодавством, цього року є такі пільги для дітей УБД в Україні:

оздоровлення та лікування в санаторіях і оздоровчих таборах раз на рік коштом держави;

пріоритетне зарахування до садочків і шкіл за місцем проживання;

харчування в школах за рахунок місцевого бюджету;

безкоштовне забезпечення підручниками;

зарахування або переведення на бюджет у професійно-технічних і вищих навчальних закладах;

безоплатне проживання в гуртожитку для студентів денної форми;

право на отримання соціальної стипендії або кредиту на освіту.

Пільги для дітей військовослужбовців діють до повноліття або до 23-річного віку для студентів вишів і коледжів. Однак у разі відрахування особа втрачає знижки.

Як оформити пільги для дітей військових

Пільги УБД для дітей оформлюються в Пенсійному фонді. До відділення ПФУ можна звернутися особисто, надіслати документи поштою або подати заяву в Дію. Учаснику бойових дій або його родичу потрібно подати заяву про призначення пільги.

До заяви слід додати посвідчення УБД, свідоцтво про народження дитини, довідку про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання.

Раніше ми називали всі пільги для УБД у 2025 році. Вони включають знижку на комуналку, безкоштовний проїзд у транспорті та звільнення від деяких податків. Діти військових, навіть повнолітні, теж можуть їх отримати.

УНІАН За матеріалами:

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