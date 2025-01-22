Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список
Підтримка громадян похилого віку — важливий напрямок соціальної політики України. Проте не всі пенсіонерки знають про свої права та можливість оформити пільги. А тому деякі жінки можуть втратити важливу державну допомогу.
Розповідаємо про пільги, які можуть отримати жінки старше 60 років у 2025 році.
Які пільги можуть оформити громадяни похилого віку у 2025 році
Держава пропонує низку переваг для громадян похилого віку, які досягли 60-річного віку та мають пенсійне посвідчення. У 2025 році пенсіонерки можуть розраховувати на:
- Пільги на оплату комунальних послуг
Пенсіонерки, які працювали в сільській місцевості в освіті, медицині чи культурі, отримують 100% компенсацію за комунальні послуги.
Для жінок, які працювали в інших галузях або проживають у містах, доступна субсидія, якщо витрати на комуналку перевищують обов’язковий платіж. Її можна оформити через Пенсійний фонд України або портал «Дія».
- Безплатний проїзд
Жінки, яким виповнилося 60 років, мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті, а також у приміських автобусах і електричках. Однак пільга не поширюється на метро та таксі.
- Звільнення від земельного податку
Жінки похилого віку можуть бути звільнені від сплати земельного податку за умов володіння земельною ділянкою певного розміру:
- 0,10 га для дач;
- 0,01 га для гаража;
- 0,12 га для садівництва;
- 0,10 га для будівництва у місті;
- 0,15 га у селищах міського типу;
- 0,25 га для житлового будинку у селі;
- 2 га для особистого сільського господарства.
- Знижку 50% на автострахування
Власниці автомобілів з об’ємом двигуна до 2500 куб. см або з електродвигуном потужністю до 100 кВт можуть скористатися 50% знижкою на страхування.
- Безплатну правову допомогу
Пенсіонерки мають доступ до безплатних юридичних послуг або отримати значну знижку на них. Пільга надається на консультації, підготовку документів і розв’язання правових питань.
Поділитися новиною