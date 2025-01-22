Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список Сьогодні 14:32 — Особисті фінанси

Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

Підтримка громадян похилого віку — важливий напрямок соціальної політики України. Проте не всі пенсіонерки знають про свої права та можливість оформити пільги. А тому деякі жінки можуть втратити важливу державну допомогу.

Розповідаємо про пільги, які можуть отримати жінки старше 60 років у 2025 році.

Які пільги можуть оформити громадяни похилого віку у 2025 році

Держава пропонує низку переваг для громадян похилого віку, які досягли 60-річного віку та мають пенсійне посвідчення. У 2025 році пенсіонерки можуть розраховувати на:

Пільги на оплату комунальних послуг

Пенсіонерки, які працювали в сільській місцевості в освіті, медицині чи культурі, отримують 100% компенсацію за комунальні послуги.

Для жінок, які працювали в інших галузях або проживають у містах, доступна субсидія, якщо витрати на комуналку перевищують обов’язковий платіж. Її можна оформити через Пенсійний фонд України або портал «Дія».

Безплатний проїзд

Жінки, яким виповнилося 60 років, мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті, а також у приміських автобусах і електричках. Однак пільга не поширюється на метро та таксі.

Звільнення від земельного податку

Жінки похилого віку можуть бути звільнені від сплати земельного податку за умов володіння земельною ділянкою певного розміру:

0,10 га для дач;

0,01 га для гаража;

0,12 га для садівництва;

0,10 га для будівництва у місті;

0,15 га у селищах міського типу;

0,25 га для житлового будинку у селі;

2 га для особистого сільського господарства.

Знижку 50% на автострахування

Власниці автомобілів з об’ємом двигуна до 2500 куб. см або з електродвигуном потужністю до 100 кВт можуть скористатися 50% знижкою на страхування.

Безплатну правову допомогу

Пенсіонерки мають доступ до безплатних юридичних послуг або отримати значну знижку на них. Пільга надається на консультації, підготовку документів і розв’язання правових питань.

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