Укрпочта снижает комиссию за коммунальные услуги для жителей сел — Finance.ua
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Укрпочта снижает комиссию за коммунальные услуги для жителей сел

Личные финансы
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Укрпочта снижает комиссию за коммунальные услуги для жителей сел
Укрпочта снижает комиссию за коммунальные услуги для жителей сел
«Укрпочта» снижает комиссию за коммунальные платежи на 25% для жителей сел Украины без банков и банкоматов.
Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в Telegram.
«Пока готовимся к запуску Укрпочты. Банк — делаем финансовые услуги для украинцев более доступными. Чтобы ожидать было приятнее, особенно тем, кто проживает в селах, где нет банковских учреждений и банкоматов (а это 96% сел страны), Укрпочта снижает комиссию за прием коммунальных платежей на 25%», — написал Смелянский.
Те, кто платит два и более коммунальных платежей, смогут бесплатно снять наличные в своем селе.

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«Акция уже действует, так что клиенты могут воспользоваться ею при оплате коммунальных платежей в июле», — добавил он.
Напомним, Смелянский определил десять задач для компании на ближайший год. Среди приоритетов — обновленное мобильное приложение, личный кабинет и полностью цифровые сервисы. Также планируется запуск почтоматов, зон самообслуживания и сети отделений, которые должны помочь уменьшить очереди.
3 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о создании банка финансовой инклюзии. Документ предусматривает введение нового вида банка, работающего на основе ограниченной банковской лицензии.
Первые услуги нового государственного банка «Укрпочты» заработают уже летом. Украинцы смогут расплачиваться картой где угодно, где есть связь. Полноценный запуск инфраструктуры планируется через 6−8 месяцев.
По материалам:
Finance.ua
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