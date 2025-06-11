Смілянський розповів, коли «Укрпошта» запустить свій банк — Finance.ua
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Смілянський розповів, коли «Укрпошта» запустить свій банк

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Смілянський розповів, коли «Укрпошта» запустить свій банк
Смілянський розповів, коли «Укрпошта» запустить свій банк
Перші послуги нового державного банку «Укрпошти» запрацюють уже влітку. Українці зможуть розплачуватися карткою будь-де, де є зв’язок. Повноцінний запуск інфраструктури планується за 6−8 місяців.
Про це в ефірі телемарафону розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
«Я дуже хочу, щоб перші послуги люди побачили за місяць — два. Влітку певні послуги запрацюють. Можна буде сплатити карткою в будь-якому місці України, де є зв’язок», — повідомив Смілянський.
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За його словами, новий банк не створюється з нуля — держава використовує уже наявну інфраструктуру.
«Це такий гарний приклад, ми ж його не будуємо з нуля. Держава нам передає банк, який був забраний у російських олігархів. І це буде гарний приклад, коли гроші російських олігархів починають працювати на українських громадян», — пояснив він.
Повноцінний запуск банку планується впродовж 6−8 місяців, але частину сервісів відкриватимуть поступово, щойно вони будуть готові.
«Ми на базі цього банку побудуємо інфраструктуру за моїми розрахунками за 6−8 місяців, бо ми ж державна структура, треба прозоро все купляти. То 6−8 місяців до повного запуску, але все, що можна буде запускати по частинах — будемо це робити. Бо ми не знаємо, яка буде зима наступна, ми маємо підготуватися до цього», - додав гендиректор.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про створення банку фінансової інклюзії.
Як пояснили у Нацбанку, завдяки Банку фінансової інклюзії (БФІ) мешканці віддалених районів та малі підприємці зможуть отримувати необхідні банківські послуги.
Такі установи будут працювати на основі обмеженої банківської ліцензції — вона дозволить створювати БФІ великим роздрібним або поштовим компаніям, які вже мають широку мережу відділень і клієнтів.
За матеріалами:
УНН
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