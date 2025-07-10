Какие льготы на «коммуналку» имеют семьи ветеранов — разъяснение Минюста Сегодня 19:00 — Личные финансы

Какие льготы на «коммуналку» имеют семьи ветеранов — разъяснение Минюста

Семьи украинских ветеранов имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом напоминает пресс-служба Министерства юстиции.

На какие льготы члены семьи могут рассчитывать:

на услуги по управлению многоквартирным зданием (квартирная плата);

на коммунальные услуги — услуги по поставкам и распределению природного газа, поставкам и распределению электрической энергии, поставкам тепловой энергии, поставкам горячей воды, централизованным водоснабжением, централизованным водоотводом, управлением бытовыми отходами;

на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются ежемесячно в денежной форме, на приобретение твердого топлива и сжиженного газа раз в год в денежной наличной форме.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются исключительно в денежной форме органами Пенсионного фонда Украины.

Кто из членов семьи может подать заявление:

муж;

жена;

нетрудоспособные родители;

законный представитель ребенка (до 18 лет);

холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы.

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Куда обращаться

Заявления с необходимыми документами принимают:

органы Пенсионного фонда Украины;

уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества или военной администрации;

должностные лица центра предоставления административных услуг.

Подать заявление и документы можно лично, по почте или в электронной форме через официальный веб-сайт Минсоцполитики, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, Портал «Дія».

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Член семьи для получения льготы должен подать заявление и выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Размер льготы зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи лиц, имеющих право на льготы.

Когда назначают и предоставляют льготы

на оплату жилищно-коммунальных услуг — с месяца обращения до окончания отопительного сезона — ежемесячно;

на приобретение твердого топлива и сжиженного газа — с месяца обращения 1 раз в год.

Каждый год обращаться не нужно, льготы продлеваются автоматически.

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