Какие льготы на «коммуналку» имеют семьи ветеранов — разъяснение Минюста — Finance.ua
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Какие льготы на «коммуналку» имеют семьи ветеранов — разъяснение Минюста

Личные финансы
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Какие льготы на «коммуналку» имеют семьи ветеранов — разъяснение Минюста
Какие льготы на «коммуналку» имеют семьи ветеранов — разъяснение Минюста
Семьи украинских ветеранов имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Об этом напоминает пресс-служба Министерства юстиции.
На какие льготы члены семьи могут рассчитывать:
  • на услуги по управлению многоквартирным зданием (квартирная плата);
  • на коммунальные услуги — услуги по поставкам и распределению природного газа, поставкам и распределению электрической энергии, поставкам тепловой энергии, поставкам горячей воды, централизованным водоснабжением, централизованным водоотводом, управлением бытовыми отходами;
  • на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются ежемесячно в денежной форме, на приобретение твердого топлива и сжиженного газа раз в год в денежной наличной форме.
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Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются исключительно в денежной форме органами Пенсионного фонда Украины.
Кто из членов семьи может подать заявление:
  • муж;
  • жена;
  • нетрудоспособные родители;
  • законный представитель ребенка (до 18 лет);
  • холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
  • лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы.
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Куда обращаться
Заявления с необходимыми документами принимают:
  • органы Пенсионного фонда Украины;
  • уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества или военной администрации;
  • должностные лица центра предоставления административных услуг.
Подать заявление и документы можно лично, по почте или в электронной форме через официальный веб-сайт Минсоцполитики, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, Портал «Дія».
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Член семьи для получения льготы должен подать заявление и выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.
Размер льготы зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи лиц, имеющих право на льготы.
Когда назначают и предоставляют льготы
  • на оплату жилищно-коммунальных услуг — с месяца обращения до окончания отопительного сезона — ежемесячно;
  • на приобретение твердого топлива и сжиженного газа — с месяца обращения 1 раз в год.
Каждый год обращаться не нужно, льготы продлеваются автоматически.
По материалам:
Finance.ua
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