Как получить льготы на коммунальные услуги многодетной семье (сумма, документы) — Finance.ua

Как получить льготы на коммунальные услуги многодетной семье (сумма, документы)
Многодетные семьи, которые воспитывают троих и более детей, имеют право на разные виды помощи от государства. Также среди таких и льготы на жилищно-коммунальные услуги.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Какая скидка
Многодетные семьи имеют право на скидку на 50%:
- на оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством;
- на пользование коммунальными услугами;
- на стоимость твердого и жидкого печного бытового топлива, если в доме нет центрального, газового и электроотопления.
Коммунальные льготы может получить семья, у которой среднемесячный совокупный доход на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает размер дохода, дающего право на получение этих льгот.
Куда следует обратиться
Человек по своему выбору может воспользоваться одним из вариантов:
- подать документы онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ и мобильное приложение;
- лично прийти в сервисный центр Пенсионного фонда, в орган социальной защиты населения или в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- отправить документы по электронной почте по адресу органа Пенсионного фонда.
Напомним, члены семей УБД в Украине имеют право на определенные льготы и привилегии. В первую очередь это касается детей военнослужащих. Они могут бесплатно отдыхать в санаториях, получать высшее образование и питаться в школах. Однако скидки не предоставляются автоматически — их нужно оформить в Пенсионном фонде.
В отделение ПФУ можно обратиться лично, отправить документы по почте или подать заявление в Дію. Участнику боевых действий или его родственнику нужно подать заявление о назначении льготы.
К заявлению следует приложить удостоверение УБД, свидетельство о рождении ребенка, справку о составе семьи и регистрацию места жительства.
Ранее также говорилось, что государство предлагает ряд преимуществ для пожилых людей, достигших 60-летнего возраста и имеющих пенсионное удостоверение.
Пенсионерки, которые работали в сельской местности в сфере образования, медицины или культуры, получают 100% компенсацию за коммунальные услуги. Для женщин, которые работали в других отраслях или проживают в городах, доступна субсидия, если расходы на коммуналку превышают обязательный платеж. Ее можно оформить через Пенсионный фонд Украины или портал «Дія».
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