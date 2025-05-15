Как получить льготы на коммунальные услуги многодетной семье (сумма, документы) — Finance.ua

Как получить льготы на коммунальные услуги многодетной семье (сумма, документы) Сегодня 09:13 — Личные финансы

Как получить льготы на коммунальные услуги многодетной семье (сумма, документы)

Многодетные семьи, которые воспитывают троих и более детей, имеют право на разные виды помощи от государства. Также среди таких и льготы на жилищно-коммунальные услуги.

Какая скидка

Многодетные семьи имеют право на скидку на 50%:

на оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством;

на пользование коммунальными услугами;

на стоимость твердого и жидкого печного бытового топлива, если в доме нет центрального, газового и электроотопления.

Коммунальные льготы может получить семья, у которой среднемесячный совокупный доход на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает размер дохода, дающего право на получение этих льгот.

Куда следует обратиться

Человек по своему выбору может воспользоваться одним из вариантов:

подать документы онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ и мобильное приложение;

лично прийти в сервисный центр Пенсионного фонда, в орган социальной защиты населения или в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);

отправить документы по электронной почте по адресу органа Пенсионного фонда.

Напомним, члены семей УБД в Украине имеют право на определенные льготы и привилегии. В первую очередь это касается детей военнослужащих. Они могут бесплатно отдыхать в санаториях, получать высшее образование и питаться в школах. Однако скидки не предоставляются автоматически — их нужно оформить в Пенсионном фонде.

В отделение ПФУ можно обратиться лично, отправить документы по почте или подать заявление в Дію. Участнику боевых действий или его родственнику нужно подать заявление о назначении льготы.

К заявлению следует приложить удостоверение УБД, свидетельство о рождении ребенка, справку о составе семьи и регистрацию места жительства.

Ранее также говорилось, что государство предлагает ряд преимуществ для пожилых людей, достигших 60-летнего возраста и имеющих пенсионное удостоверение.

Пенсионерки, которые работали в сельской местности в сфере образования, медицины или культуры, получают 100% компенсацию за коммунальные услуги. Для женщин, которые работали в других отраслях или проживают в городах, доступна субсидия, если расходы на коммуналку превышают обязательный платеж. Ее можно оформить через Пенсионный фонд Украины или портал «Дія».

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.