Как получить льготы на коммунальные услуги многодетной семье (сумма, документы) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как получить льготы на коммунальные услуги многодетной семье (сумма, документы)

Личные финансы
2
Как получить льготы на коммунальные услуги многодетной семье (сумма, документы)
Как получить льготы на коммунальные услуги многодетной семье (сумма, документы)
Многодетные семьи, которые воспитывают троих и более детей, имеют право на разные виды помощи от государства. Также среди таких и льготы на жилищно-коммунальные услуги.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Какая скидка

Многодетные семьи имеют право на скидку на 50%:
  • на оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством;
  • на пользование коммунальными услугами;
  • на стоимость твердого и жидкого печного бытового топлива, если в доме нет центрального, газового и электроотопления.
Коммунальные льготы может получить семья, у которой среднемесячный совокупный доход на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает размер дохода, дающего право на получение этих льгот.
Куда следует обратиться
Человек по своему выбору может воспользоваться одним из вариантов:
  • подать документы онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ и мобильное приложение;
  • лично прийти в сервисный центр Пенсионного фонда, в орган социальной защиты населения или в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • отправить документы по электронной почте по адресу органа Пенсионного фонда.
Место для вашей рекламы
Напомним, члены семей УБД в Украине имеют право на определенные льготы и привилегии. В первую очередь это касается детей военнослужащих. Они могут бесплатно отдыхать в санаториях, получать высшее образование и питаться в школах. Однако скидки не предоставляются автоматически — их нужно оформить в Пенсионном фонде.
В отделение ПФУ можно обратиться лично, отправить документы по почте или подать заявление в Дію. Участнику боевых действий или его родственнику нужно подать заявление о назначении льготы.
К заявлению следует приложить удостоверение УБД, свидетельство о рождении ребенка, справку о составе семьи и регистрацию места жительства.
Ранее также говорилось, что государство предлагает ряд преимуществ для пожилых людей, достигших 60-летнего возраста и имеющих пенсионное удостоверение.
Пенсионерки, которые работали в сельской местности в сфере образования, медицины или культуры, получают 100% компенсацию за коммунальные услуги. Для женщин, которые работали в других отраслях или проживают в городах, доступна субсидия, если расходы на коммуналку превышают обязательный платеж. Ее можно оформить через Пенсионный фонд Украины или портал «Дія».
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems