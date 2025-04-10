Как семьям пропавших без вести и пленных получить их льготы на коммунальные услуги — разъяснение Сегодня 08:33 — Личные финансы

Как семьям пропавших без вести и пленных получить их льготы на коммунальные услуги — разъяснение

Семьи пропавших без вести или пленных могут получить их льготы на оплату коммунальных услуг. Пенсионный фонд Украины будет перечислять средства на банковский счет одного из членов семьи.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как получить льготы.

На какие услуги распространяются льготы

Квартирная плата (услуги по управлению многоквартирным домом)

Коммунальные услуги: газ, электроэнергия, тепло, горячая вода, водоснабжение, водоотвод, вывоз мусора

Приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Кто может обращаться за получением льгот

Один из членов семьи пропавшего без вести или пленника, который фактически проживает по тому же адресу, где были назначены льготы. Это может быть:

Муж/жена

Нетрудоспособная мать/отец

Законный представитель ребенка (до 18 лет)

Неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I и II группы или с инвалидностью I группы

Человек, который находится под опекой или попечительством пропавшего без вести или пленника.

Как подать заявление

Лично через:

Сервисные центры Пенсионного фонда Украины

Органы сельского, поселкового, городского совета

ЦПАУ.

Почтой: по адресу органа Пенсионного фонда Украины.

Онлайн через:

Вебсайт Минсоцполитики

Вебсайт или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины

«Дія».

Размер и сроки предоставления льгот

Размер льгот зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи.

Когда назначают и предоставляют льготы:

На оплату жилищно-коммунальных услуг — с месяца обращения до завершения отопительного сезона ежемесячно.

На приобретение твердого топлива и сжиженного газа — с месяца обращения 1 раз в год.

Ежегодно обращаться не нужно — льготы продлеваются автоматически.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.