Пенсия и льготы для людей с инвалидностью в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсия и льготы для людей с инвалидностью в 2025 году

Личные финансы
106
Пенсия и льготы для людей с инвалидностью в 2025 году
Пенсия и льготы для людей с инвалидностью в 2025 году
В Украине III группу инвалидности устанавливают гражданам, которые из-за разных заболеваний частично утратили трудоспособность и возможность себя обеспечивать. Таким гражданам государство установило ряд льгот и выплат.
Об этом пишет Новости. Live.
Как отмечают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), точная сумма выплат для украинцев, имеющих III группу инвалидности, устанавливается после выяснения следующей информации:
  • работает ли человек после наступления инвалидности;
  • когда именно была получена группа инвалидности.
В зависимости от этого государство устанавливает следующие ставки для выплат:
  • украинцы с инвалидностью с детства получают 60% прожиточного минимума для лиц, которые не могут выполнять трудовую деятельность;
  • украинцы, получившие инвалидность до совершеннолетия, получают 70% прожиточного минимума.
Минимальные выплаты для лиц с инвалидностью III группы зависят от того, есть ли у гражданина работа. Если лицо с III группой не работает, его минимальная выплата составляет 2520 гривен. Если у человека есть работа, тогда выплата уменьшается до 2 093 гривен.
Также государство выплачивает пенсии украинцам III группы инвалидности. Выплата составляет 50% от пенсии по возрасту, определенной для этого лица.

Какие еще льготы полагаются украинцам с III группой инвалидности

Медицинские льготы
Лица с инвалидностью III группы вправе пользоваться льготами получения медицинских изделий. К ним относятся, например, протезы зубов. Также граждане снабжаются средствами, которые впоследствии будут использованы в рамках реабилитации.
Также гражданину с соответствующим медицинским заключением предоставляют в пользование на льготных условиях кресло с электроприводом.
Образование
Если студенты с инвалидностью III группы получают стипендию, ее продолжают начислять в полном объеме. В то же время абитуриентов с высокими баллами при поступлении могут вне конкурса зачислить в высшее учебное заведение. А дети с инвалидностью III группы с особыми талантами могут бесплатно учиться в творческих учебных заведениях.
Также гражданам предоставляют еще ряд льгот. К примеру, им можно не проходить испытательный срок во время трудоустройства. А люди, работающие после наступления инвалидности, могут:
  • один раз в год воспользоваться 30-дневным отпуском без сохранения зарплаты;
  • получить дополнительный отпуск с сохранением зарплаты — 14 дней в году. Плюс два дня дополнительного отпуска к стандартному ежегодному.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.