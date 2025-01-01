Пенсия и льготы для людей с инвалидностью в 2025 году — Finance.ua

Пенсия и льготы для людей с инвалидностью в 2025 году
В Украине III группу инвалидности устанавливают гражданам, которые из-за разных заболеваний частично утратили трудоспособность и возможность себя обеспечивать. Таким гражданам государство установило ряд льгот и выплат.
Об этом пишет Новости. Live.
Как отмечают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), точная сумма выплат для украинцев, имеющих III группу инвалидности, устанавливается после выяснения следующей информации:
- работает ли человек после наступления инвалидности;
- когда именно была получена группа инвалидности.
В зависимости от этого государство устанавливает следующие ставки для выплат:
- украинцы с инвалидностью с детства получают 60% прожиточного минимума для лиц, которые не могут выполнять трудовую деятельность;
- украинцы, получившие инвалидность до совершеннолетия, получают 70% прожиточного минимума.
Минимальные выплаты для лиц с инвалидностью III группы зависят от того, есть ли у гражданина работа. Если лицо с III группой не работает, его минимальная выплата составляет 2520 гривен. Если у человека есть работа, тогда выплата уменьшается до 2 093 гривен.
Также государство выплачивает пенсии украинцам III группы инвалидности. Выплата составляет 50% от пенсии по возрасту, определенной для этого лица.
Какие еще льготы полагаются украинцам с III группой инвалидности
Медицинские льготы
Лица с инвалидностью III группы вправе пользоваться льготами получения медицинских изделий. К ним относятся, например, протезы зубов. Также граждане снабжаются средствами, которые впоследствии будут использованы в рамках реабилитации.
Также гражданину с соответствующим медицинским заключением предоставляют в пользование на льготных условиях кресло с электроприводом.
Образование
Если студенты с инвалидностью III группы получают стипендию, ее продолжают начислять в полном объеме. В то же время абитуриентов с высокими баллами при поступлении могут вне конкурса зачислить в высшее учебное заведение. А дети с инвалидностью III группы с особыми талантами могут бесплатно учиться в творческих учебных заведениях.
Также гражданам предоставляют еще ряд льгот. К примеру, им можно не проходить испытательный срок во время трудоустройства. А люди, работающие после наступления инвалидности, могут:
- один раз в год воспользоваться 30-дневным отпуском без сохранения зарплаты;
- получить дополнительный отпуск с сохранением зарплаты — 14 дней в году. Плюс два дня дополнительного отпуска к стандартному ежегодному.
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