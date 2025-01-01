Пенсия и льготы для людей с инвалидностью в 2025 году — Finance.ua

Пенсия и льготы для людей с инвалидностью в 2025 году Сегодня 12:40 — Личные финансы

Пенсия и льготы для людей с инвалидностью в 2025 году

В Украине III группу инвалидности устанавливают гражданам, которые из-за разных заболеваний частично утратили трудоспособность и возможность себя обеспечивать. Таким гражданам государство установило ряд льгот и выплат.

Об этом пишет Новости. Live.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), точная сумма выплат для украинцев, имеющих III группу инвалидности, устанавливается после выяснения следующей информации:

работает ли человек после наступления инвалидности;

когда именно была получена группа инвалидности.

В зависимости от этого государство устанавливает следующие ставки для выплат:

украинцы с инвалидностью с детства получают 60% прожиточного минимума для лиц, которые не могут выполнять трудовую деятельность;

украинцы, получившие инвалидность до совершеннолетия, получают 70% прожиточного минимума.

Минимальные выплаты для лиц с инвалидностью III группы зависят от того, есть ли у гражданина работа. Если лицо с III группой не работает, его минимальная выплата составляет 2520 гривен. Если у человека есть работа, тогда выплата уменьшается до 2 093 гривен.

Также государство выплачивает пенсии украинцам III группы инвалидности. Выплата составляет 50% от пенсии по возрасту, определенной для этого лица.

Какие еще льготы полагаются украинцам с III группой инвалидности

Медицинские льготы

Лица с инвалидностью III группы вправе пользоваться льготами получения медицинских изделий. К ним относятся, например, протезы зубов. Также граждане снабжаются средствами, которые впоследствии будут использованы в рамках реабилитации.

Также гражданину с соответствующим медицинским заключением предоставляют в пользование на льготных условиях кресло с электроприводом.

Образование

Если студенты с инвалидностью III группы получают стипендию, ее продолжают начислять в полном объеме. В то же время абитуриентов с высокими баллами при поступлении могут вне конкурса зачислить в высшее учебное заведение. А дети с инвалидностью III группы с особыми талантами могут бесплатно учиться в творческих учебных заведениях.

Также гражданам предоставляют еще ряд льгот. К примеру, им можно не проходить испытательный срок во время трудоустройства. А люди, работающие после наступления инвалидности, могут:

один раз в год воспользоваться 30-дневным отпуском без сохранения зарплаты;

получить дополнительный отпуск с сохранением зарплаты — 14 дней в году. Плюс два дня дополнительного отпуска к стандартному ежегодному.

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