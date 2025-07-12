Все больше украинцев доверяют банкам: что влияет на выбор финучреждения — Finance.ua

Все больше украинцев доверяют банкам: что влияет на выбор финучреждения
Среди населения растет доверие к банкам. Если в 2021 году 56% украинцев доверяли банкам, то в 2023 году об этом заявляли уже 64%, а в 2025 году этот показатель достиг 68%.
Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса об осведомленности потребителей финансовых услуг о системе гарантирования вкладов.
Сколько украинцев держат деньги в банке
По данным исследования, 40% опрошенных ответили, что не имеют банковских сбережений. Основная причина — недостаточный доход.
Доля респондентов, выбравших этот ответ, растет: на 7% по сравнению с 2021 г. и на 4% по сравнению с 2023 г.
При этом младшие и более обеспеченные граждане чаще хранят средства именно в банках.
По каким принципам украинцы выбирают банк
Исследователи отмечают, что для 55% клиентов банков основным фактором при выборе банка является его надежность и стабильность.
Треть опрошенных заявили, что опираются на собственный опыт (31%), а еще почти столько же ориентируются на наличие гарантий по вкладам, разветвленность сети банкоматов и отделений и отзывы родственников, друзей.
В то же время все меньше украинцев учитывает процентную ставку по депозитам при выборе банка. Если в 2023 году этот показатель учитывали 37% опрошенных, то в 2025-м — только 28%.
Среди других важных критериев украинцы отметили наличие мобильного приложения для онлайн-банкинга (24%), а также рекомендации работодателей (14%).
Напомним, как сообщили в ФГВФЛ, украинцы все чаще оставляют средства на карточных счетах, пользуясь ими без снятия наличных денег.
Чаще всего при получении выплат граждане снимают лишь часть наличных денег, тогда как остальные используются в дальнейшем с карты. Так поступают 36% респондентов. 26% опрошенных снимают наличные деньги минимально и пользуются преимущественно картой.
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