0 800 307 555
Коллекционирование или инвестирование монет: каковы плюсы и минусы

Личные финансы
Коллекционирование или инвестирование монет: каковы плюсы и минусы
Коллекционирование или инвестирование монет: каковы плюсы и минусы
Для украинского инвестора европейский рынок монет интересен и как коллекционное хобби, и как нишевый инструмент диверсификации, особенно если понимать, где кончается нумизматика и начинается золото как актив.

Инвестиционная привлекательность: на чем реально зарабатывать

Коллекционные монеты отличаются от «чистых» инвестиционных (типа Krugerrand или Maple Leaf) тем, что имеют две составляющие стоимости:
  • металл (золото, серебро) — базовый «пол» цены;
  • нумизматическая премия — за тему, год, тираж, состояние, спрос.
Ключевые факторы:
  • Редкость и тираж. Чем меньше тираж, тем проще создать дефицит. Популярные выпуски из микрогосударств с минимальными тиражами могут удваиваться или даже больше в цене в течение нескольких лет.
  • Спрос и мода. Важно не только, «сколько монет в мире», но и «сколько людей охотятся именно за ними». Серии по одной стране, королевские темы, спорт или монеты, посвященные Украине, часто показывают лучшую динамику.
  • Состояние хранения. Для оборотных монет критично, в каком состоянии они дошли до коллекционера: UNC, BU или Proof. Даже мелкие царапины, следы чистки или окисления могут существенно съесть нумизматическую стоимость.
  • Материал. Золото и серебро задают минимальный уровень цены. Для части выпусков премия над металлом очень высока за уникальный дизайн, тему или малые тиражи.
  • Юридический и налоговый статус. Многие европейские золотые монеты имеют льготный режим налогообложения как инвестиционное золото. 2-евровые памятные монеты — скорее нишевый коллекционный инструмент без специальных налоговых бонусов.

Лучше всего продаются:

  • массовые, хорошо узнаваемые 2-евровые монеты популярных серий;
  • золотые и серебряные монеты из больших монетных дворов с прозрачной рыночной ценой.
Сложнее всего — со слишком «экзотическими» или маркетинговыми выпусками без реального спроса среди нумизматов.

Плюсы и минусы

Плюсы:
  • низкий порог входа (особенно в сегменте 2-евровых монет);
  • сочетание хобби, эстетического удовлетворения и шанса на рост стоимости;
  • отдельные выпуски реально растут в цене на десятки и сотни процентов;
  • золотая коллекционная монета — удобный инструмент передачи стоимости между поколениями.

Минусы и риски:

  • ликвидность значительно ниже, чем у классических инструментов (акции, ETF, золото как металл);
  • высокие спреды между ценой покупки у дилера и реальной ценой продажи;
  • зависимость от настроений рынка: «хайповая» сегодня тема завтра может остыть;
  • без базовых знаний о тиражах, состоянии и рынке легко переплатить.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
