Когда выгодно покупать билеты Укрзализныци

Скидки на билеты распространяются на скоростные поезда Интерсити+ и Интерсити во внутреннем сообщении.
Стоимость билета снижается в зависимости от дня недели, типа поезда и от класса:
  • вторник — билеты на Интерсити+ для 1-го класса — 15%, для билетов на Интерсити — 10% для обоих классов;
  • среда — билеты на Интерсити+ для 1-го класса — 10%, для билетов на Интерсити -10% для обоих классов;
  • четверг — билеты на Интерсити+ для 2-го класса — 10%;
  • суббота — билеты на Интерсити+ для обоих классов — 10%.
Кроме того, пассажиры могут получить дополнительную скидку. Покупая билеты на Интерсити + сразу туда и обратно, можно сэкономить еще 10%. Предложение распространяется на 2 класса.

Билеты на международные рейсы

Билет на прямой поезд Киев — Перемышль стоит 1950 гривен.
Если же взять билеты на поезд Киев — Тернополь (454 гривны) и Тернополь — Перемышль (1068 гривен), можно сэкономить 428 гривен.
До этого Finance.ua отмечал, что «Укрзализныця» увеличивает количество рейсов в Яремче в конце марта и начале апреля.
Также пассажирам поездов следует знать: Укрзализныця возвращает часть стоимости билетов. При этом важно понимать правила и сроки таких возвратов. Рассказываем, как вернуть билеты на внутренние направления.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
