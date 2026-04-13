Когда выгодно покупать билеты Укрзализныци
Скидки на билеты распространяются на скоростные поезда Интерсити+ и Интерсити во внутреннем сообщении.
Об этом говорится в публикации elza. travels в Instagram.
Стоимость билета снижается в зависимости от дня недели, типа поезда и от класса:
- вторник — билеты на Интерсити+ для 1-го класса — 15%, для билетов на Интерсити — 10% для обоих классов;
- среда — билеты на Интерсити+ для 1-го класса — 10%, для билетов на Интерсити -10% для обоих классов;
- четверг — билеты на Интерсити+ для 2-го класса — 10%;
- суббота — билеты на Интерсити+ для обоих классов — 10%.
Кроме того, пассажиры могут получить дополнительную скидку. Покупая билеты на Интерсити + сразу туда и обратно, можно сэкономить еще 10%. Предложение распространяется на 2 класса.
Билеты на международные рейсы
Билет на прямой поезд Киев — Перемышль стоит 1950 гривен.
Если же взять билеты на поезд Киев — Тернополь (454 гривны) и Тернополь — Перемышль (1068 гривен), можно сэкономить 428 гривен.
До этого Finance.ua отмечал, что «Укрзализныця» увеличивает количество рейсов в Яремче в конце марта и начале апреля.
Также пассажирам поездов следует знать: Укрзализныця возвращает часть стоимости билетов. При этом важно понимать правила и сроки таких возвратов. Рассказываем, как вернуть билеты на внутренние направления.
