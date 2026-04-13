Когда выгодно покупать билеты Укрзализныци

Когда выгодно покупать билеты Укрзализныци

Скидки на билеты распространяются на скоростные поезда Интерсити+ и Интерсити во внутреннем сообщении.

Стоимость билета снижается в зависимости от дня недели, типа поезда и от класса:

вторник — билеты на Интерсити+ для 1-го класса — 15%, для билетов на Интерсити — 10% для обоих классов;

среда — билеты на Интерсити+ для 1-го класса — 10%, для билетов на Интерсити -10% для обоих классов;

четверг — билеты на Интерсити+ для 2-го класса — 10%;

суббота — билеты на Интерсити+ для обоих классов — 10%.

Кроме того, пассажиры могут получить дополнительную скидку. Покупая билеты на Интерсити + сразу туда и обратно, можно сэкономить еще 10%. Предложение распространяется на 2 класса.

Билеты на международные рейсы

Билет на прямой поезд Киев — Перемышль стоит 1950 гривен.

Если же взять билеты на поезд Киев — Тернополь (454 гривны) и Тернополь — Перемышль (1068 гривен), можно сэкономить 428 гривен.

