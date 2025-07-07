НБУ усилит контроль за банками из-за схем с «дроблением бизнеса» — Finance.ua

НБУ усилит контроль за банками из-за схем с «дроблением бизнеса» Сегодня 12:34 — Казна и Политика

НБУ усилит контроль за банками из-за схем с «дроблением бизнеса»

Национальный банк Украины планирует более жестко реагировать на попытки использования банков в теневых схемах, в частности, в так называемом «дроблении бизнеса» с привлечением физических лиц-предпринимателей (ФЛП).



Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник в ходе встречи с представителями бизнеса, передает РБК-Украина.

«НБУ проверяет банки на предмет соблюдения ими требований законодательства при обслуживании клиентов. В ходе проверок мы, к сожалению, выявляем факты сознательного или бессознательного привлечения банков к обеспечению проведения финансовых операций, связанных с „дроблением бизнеса“ с применением ФЛП», — заявил Олейник.

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Он подчеркнул, что НБУ это не приветствует и в дальнейшем будет активно продолжать меры для предотвращения использования банков в этих схемах.

Олейник напомнил о рекомендациях НБУ по выявлению механизмов «дробления бизнеса», которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов из-за искусственного распределения бизнеса с привлечением ФЛП. В частности, это общие адреса местонахождения или ведения бизнеса или характер транзакций между группой ФЛП и компанией.

В случае установления подозрительной деятельности или подозрительных операций клиентов с признаками возможного «дробления бизнеса», банки должны уведомлять об этом в установленном порядке Государственную службу финансового мониторинга и принять решение о дальнейших деловых отношениях с такими клиентами.

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НБУ уже видит результаты работы банков.

«Банки активно отказывают ФЛП в обслуживании и сообщают об их подозрительной деятельности в Государственную службу финансового мониторинга», — рассказал Олейник.

По его словам, если банк нарушает эти требования, то к нему применяются меры воздействия, а информация передается правоохранительным органам.

Справка Finance.ua:

Национальный банк в 2024 году предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого дробления бизнеса с целью уклонения от налогов, в частности, с привлечением физических лиц — предпринимателей.

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