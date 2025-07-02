В Минфине прокомментировали информацию о повышении налогов в этом году — Finance.ua

В Минфине прокомментировали информацию о повышении налогов в этом году Сегодня 14:01 — Казна и Политика

В Минфине прокомментировали информацию о повышении налогов в этом году

Все изменения, включая внедрение налога на доходы, полученные через цифровые платформы и акцизу на напитки с подсластителями, могут быть введены в следующем году, согласно национальной стратегии доходов на период до 2030 года. Планов по повышению налогов в этом году у правительства нет.

Об этом Министерство финансов Украины сообщило в комментарии Общественному.

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев пояснил, что по законопроекту о налогообложении цифровых платформ ведутся консультации, а перспектив внесения в сессионный зал законопроекта об акцизе на сладкие газированные напитки он на данный момент не видит.

Комитет Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о введении акцизного налога на воду с сахаром или другими подсластительными или ароматическими веществами в июле 2024 года. С тех пор статус законопроекта не изменялся.

Законопроект о налогообложении цифровых платформ находится на проработке в комитете по вопросам финансов. Он предусматривает обложение доходов физических лиц, полученных от продажи товаров или предоставления услуг через онлайн-платформы. В Украине такую ​​деятельность осуществляют маркетплейсы Rozetka, Prom, Olx и т. д.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал , что правительство пообещало ввести акциз на сладкую воду и ввести налогообложение онлайн-платформ уже в 2025 году согласно Бюджетной декларации на 2026−2028 годы. Благодаря этим мерам правительство планирует собрать дополнительно:

в 2026 году — 48,5 млрд грн;

в 2027 и 2028 годах — по 28 млрд грн.

Ранее Гетманцев прокомментировал информацию о так называемом «налоге на OLX». По его словам, речь идет не о новом сборе, а о давно действующей норме, которую предлагают смягчить. По его словам, правительство направило в парламент законопроект, касающийся налогообложения цифровых платформ. Он предполагает, что такие платформы должны отчитываться об операциях, которые происходят через них, и удерживать налоги с пользователей как за услуги, так и за продажу товаров.

И сейчас Налоговый кодекс предусматривает уплату налога с доходов физических лиц (НДФЛ) за продажу любого имущества не только через интернет. А новый законопроект предполагает снижение ставки налога с нынешних 18% до 5%.

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