«Первые ласточки»: бухгалтер прокомментировала «письма счастья» интернет-продавцам от налоговой — Finance.ua

«Первые ласточки»: бухгалтер прокомментировала «письма счастья» интернет-продавцам от налоговой Сегодня 13:00 — Личные финансы

«Первые ласточки»: бухгалтер прокомментировала «письма счастья» интернет-продавцам от налоговой

На днях в украинском медиапространстве появилась информация о том, что украинцы начали получать письма-сообщения от налоговой, которые в народе тут же назвали «письмами счастья».

В письме от 8 мая указано требование к гражданину лично явиться в Главное управление ГНС в Черновицкой области. Основание — необходимость объяснения систематического ведения хозяйственной деятельности с использованием NovaPay и составление протокола об административном правонарушении.

Finance.ua пообщался с бухгатерами и выяснил, на каких основаниях налоговая может посылать такие письма.

Как пояснила бухгалтер Людмила Боднарь, приглашения в налоговую начали приходить физлицам, занимающимся торговлей в интернете без оформления статуса ФЛП. По ее словам, пока это единичный случай, однако не исключено, что сейчас такие письма будут отправлять любому, кто осуществляет продажи в интернете.

Следует напомнить, что еще с марта налоговая начала усиленно мониторить продавцов в сети, пользующихся цифровыми платформами — OLX, Prom, Rozetka и другими.

«Пока ко мне обратился с таким запросом один человек как клиент, но я прогнозирую, что этого будет все больше, потому что только с 1 марта маркетплейсы начали отчитываться перед налоговой о продажах. И это такие первые ласточки», — отметила Бондарь.

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По ее словам, некоторые люди откликнулись на запросы налоговой — инспекторы предложили им заплатить штраф, заплатить налог с дохода и оформляться как ФЛП, если это была значительная сумма. Если же сумма незначительна и вы действительно продали свои подержанные вещи на каких-нибудь 10−15 тыс. гривен, тогда вам ничего не угрожает.

«Предпринимательская деятельность — это три однотипных операции в течение года… Если же это ваши подержанные вещи, вы можете предоставить налоговые скрины переписки с покупателями, там они увидят, что это действительно велосипед, на котором уже ездил ваш ребенок. Они это все мониторят, и никто не будет трогать таких продавцов, именно физических лиц, действительно продающих свои подержанные вещи», — комментирует бухгалтер.

За дополнительным комментарием мы обратились на горячую линию Государственной налоговой службы Украины. Там нам объяснили, что подобные сообщения присылает каждый территориальный орган самостоятельно. В целом же у налоговой нет ограничений по отправке писем гражданам.

На каких основаниях налоговая служба может отправить письмо

и т. п. Однако иногда налоговые учреждения и сами инициируют электронные уведомления налогоплательщикам — если есть информация о том, что они уклоняются от уплаты налогов. Как отметили представители ГНС в комментарии Finance.ua , главный критерий — это результаты анализа налоговой информации, полученной в установленном законом порядке. То есть, если налоговая выявила факты, которые могут свидетельствовать о нарушении налогоплательщиком налогового или валютного законодательства, законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации отмывания доходов, полученных преступным путемОднако иногда налоговые учреждения и сами инициируют электронные уведомления налогоплательщикам — если есть информация о том, что они уклоняются от уплаты налогов.

То есть можем сделать вывод, что налоговая усилила контроль за гражданами, которые занимаются онлайн-продажами без официальной регистрации ФЛП.

Важно: если гражданин уже осуществил более трех продаж однородного ассортимента товаров — это считается предпринимательской деятельностью. Для ее легального ведения такой украинец должен открыть ФЛП, платить налоги и декларировать доходы.

В противном случае налоговым уклонистам светит штраф за ведение предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП: от 17 тыс. до 85 тыс. грн.

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