Налоговая нашла 11 тысяч украинцев, которые принимали оплаты на свои счета — Finance.ua

Налоговая нашла 11 тысяч украинцев, которые принимали оплаты на свои счета Сегодня 12:03 — Финтех и Карты

Налоговая нашла 11 тысяч украинцев, которые принимали оплаты на свои счета

С марта Государственная налоговая служба (ГНС) начала активный мониторинг денежных переводов на банковские счета украинцев, которые занимаются онлайн-продажей товаров. И менее чем за месяц налоговая зафиксировала более миллиона транзакций. Дополнительное внимание привлекли украинцы, получившие более 50 переводов на счета.

Об этом сообщил Опендатабот

1,4 миллиона транзакций на общую сумму 1,6 миллиарда гривен зафиксировала налоговая за менее месяца — с 1 по 20 марта. Под наблюдение попали 11 тысяч человек, получивших более 50 переводов в 2025 году.

В среднем за этот период на одного человека приходилось 127 переводов. Однако в отдельных случаях количество операций на одного получателя достигало нескольких сотен. В то же время, средний чек таких транзакций составил 1142 грн.

Отметим, что с 1 марта 2025 года Государственная налоговая служба (ГНС) начала активный мониторинг денежных переводов на банковские счета украинцев, осуществляющих онлайн-продажи товаров. Новый инструмент контроля — доступ к системе учета данных РРО — позволяет автоматически выявлять физических лиц и предпринимателей, которые систематически получают средства, но не зарегистрированы как предприниматели или не используют кассовую технику.

Вместе с тем налоговая не принимает во внимание разовые продажи личных вещей через OLX или подобные платформы или маркетплейсы.

Каковы последствия

Пока ГНС не привлекала таких лиц к ответственности. Однако риски для нарушителей — серьезные. Так, штраф за деятельность без регистрации может достигать 17 тыс. до 85 тыс. грн с конфискацией имущества. Дополнительно — до 200% стоимости товаров или услуг, реализованных без использования РРО.

Справка Finance.ua:

Напомним, Государственная налоговая служба Украины сообщала, что меры налогового контроля пополнились новым инструментом. Теперь ГНС на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, которые осуществляют продажу товаров через интернет и получают денежные переводы за него;

с 1 марта текущего года ГНС ​​получает из Системы учета данных РРО информацию о:



— гражданах, которые систематически получают средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;



— физических лицах — предпринимателях, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов и т. п.

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