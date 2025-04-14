Гетманцев рассказал, сколько налогов будут платить цифровые платформы типа Bolt, OLX и другие и когда примут соответствующий закон — Finance.ua

Гетманцев рассказал, сколько налогов будут платить цифровые платформы типа Bolt, OLX и другие и когда примут соответствующий закон Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал, сколько налогов будут платить цифровые платформы типа Bolt, OLX и другие и когда примут соответствующий закон

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев поделился деталями о предстоящем налогообложении цифровых платформ.

и т. п. ), зарегистрированные на этих платформах, самостоятельно должны декларировать свои доходы и уплачивать с них налоги — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Этого практически никто не делает, а возможности ГНС для контроля таких налогоплательщиков крайне ограничены. Впрочем, это не означает, что каждый плательщик, получающий доход, но не отчитывающийся о нем и не выполняющий налоговых обязательств, не находится под постоянной угрозой ответственности", — Существуют электронные платформы, предоставляющие определенные услуги. Например, это заказ такси, доставка еды, поиск подрядчиков и разных специалистов. Согласно действующему налоговому законодательству, все такие исполнители и подрядчики (таксисты, курьеры), зарегистрированные на этих платформах, самостоятельно должны декларировать свои доходы и уплачивать с них налоги — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Этого практически никто не делает, а возможности ГНС для контроля таких налогоплательщиков крайне ограничены. Впрочем, это не означает, что каждый плательщик, получающий доход, но не отчитывающийся о нем и не выполняющий налоговых обязательств, не находится под постоянной угрозой ответственности", — отметил он в интервью Mind.ua.

По словам Гетманцева, Министерство финансов разработало и обнародовало законопроект, который предусматривает пониженную ставку для таких доходов, а также унаследует европейскую практику регулирования деятельности подобных платформ. «А именно: они будут удерживать НДФЛ по ставке 5% и 5% военного сбора с дохода самозанятых лиц и будут отчитываться об этом перед ГНС. То есть онлайн-сервисы станут налоговыми агентами. Причем, независимо от того, зарегистрированы они в Украине или за ее пределами», — отметил он.

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Депутат добавил, что на сегодняшний день нет критических замечаний по этому проекту. «Бизнес в целом с ним согласен. Поэтому я прогнозирую, что в ближайшие три-четыре месяца он будет принят», — сообщил Гетманцев.

По его оценкам, государственный бюджет сможет дополнительно получать до 10 млрд грн в год после того, как цифровые платформы получат статус налоговых агентов. «Хотя эта цифра очень условна, и на самом деле поступления могут оказаться значительно больше», — прогнозирует Гетманцев.

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