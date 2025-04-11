Гетманцев рассказал, планируют ли повышать налоги в 2025 году — Finance.ua
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Гетманцев рассказал, планируют ли повышать налоги в 2025 году

Казна и Политика
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Гетманцев рассказал, планируют ли повышать налоги в 2025 году
Гетманцев рассказал, планируют ли повышать налоги в 2025 году
До конца 2025 года в Украине не будет пересматриваться существующая налоговая база.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, выступая на Business Wisdom Summit 2025 «Действенные стратегии лидеров «.
По словам народного депутата, государственный бюджет на 2025 год просчитан до конца года.
«Такого, как в 2024 году, когда бюджет был посчитан по слишком оптимистическому сценарию, уже нет в 2025-м», — говорит Гетманцев, добавляя, что в бюджет заложен пессимистический сценарий развития событий, предусматривающий, что полномасштабная война будет продолжаться как минимум до конца текущего года.
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Так что, уверяет Гетманцев, он абсолютно уверен в запланированных поступлениях в государственный бюджет до конца года.
Среди причин такой уверенности он, в частности, называет тот факт, что для Украины подтверждено 38 млрд долларов поступлений до конца года от внешних партнеров — МВФ, Евросоюза (по программе Ukraine Facility), Великобритании, Японии, Канады.
«Третий год подряд мы идем на перевыполнение госбюджета в части налогов. В этом году мы рассчитываем на дополнительные 4 млрд долларов налоговых поступлений за счет детенизации экономики. В 2024 году это было 2,5 млрд долларов, в 2023 — 1,5 млрд долларов», — приводит статистику Даниил Гетманцев.
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В любом случае, уверяет Гетманцев, в 2025 году налоговая база не будет пересматриваться.
«По 2026 году — будем стараться также не пересматривать», — пообещал глава профильного парламентского комитета.
При этом, уверяет он, перед вопросом о возможном пересмотре налогов должен быть решен вопрос детенизации экономики.
Следующий шаг перед пересмотром налогов — использование возможностей финансирования бюджета за счет ОВГЗ.
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Третий источник наполнения бюджета — это бюджетная экономия.
«По состоянию на февраль 2025 года пятая часть бюджетных программ даже не была утверждена. То есть мы деньги выделили, а распорядитель даже не дошел до Минфина, чтобы утвердить эту программу. Это свидетельствует о бесхозяйственности и бестолковости министерств, которые не способны освоить те средства, которые им уже выделены. И такие программы, я думаю, нужно полностью отменять, перераспределять эти средства. А также перераспределять средства от имеющихся неэффективных госпрограмм типа «Национальный кешбэк», — говорит глава налогового комитета Верховной Рады.
Лишь после этого, уверяет Гетманцев, можно говорить о пересмотре налоговой базы.
По материалам:
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