Налоговый долг мобилизованных ФЛП составляет почти 30 млн грн: как ГНС планирует решать проблему — Finance.ua

Налоговый долг мобилизованных ФЛП составляет почти 30 млн грн: как ГНС планирует решать проблему Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Налоговый долг мобилизованных ФЛП составляет почти 30 млн грн: как ГНС планирует решать проблему

Государственная налоговая служба вводит комплекс мер по урегулированию налоговых вопросов мобилизованных ФЛП и ветеранов.

Об этом рассказал глава ГНС ​​Руслан Кравченко, передает пресс-служба ведомства.

«Нарабатываются предложения по изменениям в законодательстве, в регионах будут созданы рабочие группы, которые будут давать консультации», — говорится в сообщении.

Кравченко рассказал, что на прошлой неделе во время встречи с бизнесом в Хмельницкой области к нему обратился ветеран, который поднял проблему мобилизованных ФЛПов. ФЛП 1−2 групп ежемесячно авансом должны платить единый налог и военный сбор. Чтобы избежать автоматических начислений, следует подать заявление о невозможности выполнения налоговых обязанностей. Однако во время мобилизации и службы предприниматель вряд ли думает об этом. Из-за чего возникает налоговый долг.

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На сегодняшний день более 3 тыс. мобилизованные ФЛП имеют налоговый долг почти 30 млн гривен. Они могут быть освобождены от налогов, если подадут заявление по месту налоговой регистрации в течение 10 дней после демобилизации. На практике уложиться в такой срок крайне трудно.

«Уже определили конкретные меры, чтобы помочь предпринимателям, вставшим на защиту страны: ГНС нарабатывает свои предложения в законодательство, чтобы увеличить сроки подачи заявления. В ближайшее время передадим их в Минфин, инициировали подписание протокола из Минобороны, чтобы получить точную информацию о мобилизованных ФЛП и помочь им», — рассказал Кравченко.

На уровне ГНС реализуются следующие шаги:

регионы получат списки ФЛП, которым начисляется единый налог и военный сбор и которые, вероятно, не могут выполнять свои налоговые обязанности. Каждая история должна быть отработана;

проводим инвентаризацию жалоб и писем ФЛП касательно списания начисленных налоговых обязательств с даты их мобилизации, проанализируем результаты их рассмотрения в регионах;

территориальные управления должны создать рабочие группы и «горячие линии» для предоставления консультаций мобилизованным ФЛП, которые не могут выполнять налоговые обязанности, или членам их семей;

в течение апреля мобилизованные ФЛП и члены их семей должны быть проинформированы о существующих механизмах, определенных законодательством, об избежании негативных последствий от неуплаты налогов;

вся актуальная информация должна быть размещена в центрах обслуживания плательщиков. Должны быть также задействованы в информировании ЦПАУ, общины, ТЦК, областные военные администрации.

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Напомним, украинским предпринимателям придется впервые подавать обновленную форму налоговой декларации — с расчетом на уплату военного сбора. Новые правила отчетности для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) действуют с 1 апреля.

В 2024 году физические лица-предприниматели, состоящие на 3 группе упрощенной системы налогообложения, в среднем зарабатывали 95,04 тыс. грн в месяц. В 2024 году больше всего денег зарабатывали ФЛП, зарегистрированные в Киеве, — 111,98 тыс. грн в месяц. По сравнению с довоенным 2021 годом месячные доходы киевских ФЛП выросли на 20 тыс. грн.

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