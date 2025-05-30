Мировой бизнес теряет миллиарды из-за торговой политики Трампа — Finance.ua

Мировой бизнес теряет миллиарды из-за торговой политики Трампа Сегодня 19:14 — Казна и Политика

Мировой бизнес теряет миллиарды из-за торговой политики Трампа

Мировые компании уже получили не менее 34 млрд долл. убытков из-за торговой политики президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет агентство Reuters.

Потери связаны с падением продаж, ростом цен на компоненты и сырье и неопределенностью насчет будущих пошлин.

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Эта цифра подсчитана на основе отчетности 32 компаний из индекса S&P 500, трех — из европейского STOXX 600 и 21 — из японского Nikkei 225. Экономисты предполагают, что реальные потери значительно больше, чем официально обнародованные.

Торговая напряженность коснулась компаний в США, Европе и Азии.

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Компании пытаются компенсировать потери: многие объявили о повышении цен. Kimberly-Clark снизила годовой прогноз и ожидает дополнительных расходов в 300 млн долларов. в 2024 году. Diageo заявила, что 10-процентный тариф на импорт из ЕС и Британии будет ежегодно уменьшать ее операционную прибыль на 150 млн долл.

Несмотря на определенное смягчение напряженности после отказа Трампа от новых пошлин против ЕС, окончательные договоренности по торговле остаются неопределенными.

Економічна Правда По материалам:

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