Торговая война Трампа обнажила слабое место Китая: миллионы работников останутся без работы — Finance.ua

Торговая война Трампа обнажила слабое место Китая: миллионы работников останутся без работы
Экономика Китая испытывает трудности, когда Пекину нужно вести торговые переговоры с Вашингтоном. Китайский рынок труда в таких условиях страдает больше всего.
Издание The New York Times пишет, что усилившийся во время пандемии Covid-19 спад в сфере недвижимости уничтожил рабочие места и сделал людей беднее.
По словам главного экономиста из Азиатско-Тихоокеанского региона инвестиционного банка Natixis Алисии Гарсии-Эрреро, по мере того, как исчезают возможности трудоустройства в других секторах, растет важность сохранения 100 миллионов рабочих мест в обрабатывающей промышленности Китая.
В аналитическом отчете Natixis говорится, что если пошлины США останутся на нынешнем уровне по меньшей мере 30%, экспорт в Штаты сократится вдвое, что приведет к потере до 6 миллионов рабочих мест в обрабатывающей промышленности. Если торговая война возобновится в полном объеме, потери рабочих мест могут возрасти до 9 миллионов.
В апреле уровень безработицы среди молодежи составил 15,8%, что лучше, чем в прошлом месяце. Однако ожидается, что этот показатель снова вырастет, когда в этом году на работу придут 12 миллионов новых выпускников колледжей.
В то же время даже работающие находятся в более шатком положении. Все меньше компаний предлагают полный рабочий день, такая работа обеспечивает большую гибкость, но она оплачивается хуже и не дает достаточных гарантий и льгот.
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При этом промышленность США зависит от редкоземельных металлов и важнейших полезных ископаемых, контролируемых Китаем, а прекращение поставок китайских товаров повышает инфляционный риск и может привести к дефициту продукции.
«Если переговоры сведутся к тому, какая страна сможет выдержать больше экономических трудностей, Китай получит преимущество в «выносливости к торговой войне», — говорит Диана Чойлева, главный экономист Enodo Economics.
По ее словам, Пекин может подавить недовольство из-за потрясений на рынке труда с большей готовностью, чем американские политики могут противостоять гневу из-за пустых магазинов.
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