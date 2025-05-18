Китай вводит антидемпинговые пошлины на пластик из США, ЕС, Японии, Тайваня — Finance.ua
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Китай вводит антидемпинговые пошлины на пластик из США, ЕС, Японии, Тайваня

Мир
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Китай вводит антидемпинговые пошлины на пластик из США, ЕС, Японии, Тайваня
Китай вводит антидемпинговые пошлины на пластик из США, ЕС, Японии, Тайваня
Китай объявил о введении антидемпинговых пошлин в размере 74,9% на импорт сополимеров POM типа инженерного пластика из Соединенных Штатов, Европейского Союза, Японии и Тайваня.
Об этом сообщает Reuters.
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В Китае отметили, что сополимеры POM могут частично заменить такие металлы как медь и цинк и имеют различные сферы применения, в том числе в автозапчастях, электронике и медицинском оборудовании.
Согласно воскресному заявлению, самые высокие антидемпинговые пошлины в размере 74,9% были наложены на импорт из Соединенных Штатов, в то время как европейские поставки будут облагаться пошлиной в размере 34,5%.
Китай наложил 35,5% пошлины на японский импорт, за исключением Asahi Kasei Corp, получившей ставку для конкретной компании в размере 24,5%.
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Общие пошлины в размере 32,6% были установлены на импорт из Тайваня, в то время как тайваньская компания Formosa Plastics получила пошлину в размере 4%, а Polyplastics Taiwan — 3,8%.
По материалам:
Економічна Правда
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