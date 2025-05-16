Трамп обещает новые пошлины для стран через 2−3 недели — Finance.ua

Трамп обещает новые пошлины для стран через 2−3 недели Сегодня 16:12

Трамп обещает новые пошлины для стран через 2−3 недели

Президент США Дональд Трамп, комментируя мирный процесс по Украине, намекнул, что мир станет еще более безопасным «через 2−3 недели», очевидно, выражая свою веру в то, что сможет договориться с правителем путиным.

Об этом сказал Трамп в ходе визита в ОАЭ.

Прямая речь Трампа: «Но я вам скажу, что уже сейчас мир значительно безопаснее. И я думаю, через две-три недели он будет еще безопаснее».

Трамп еще раз повторил ранее высказанное им убеждение, что лидер путин не приехал на переговоры в Турцию, потому что туда не прибыл президент США. «Я понимаю это», — сказал Трамп.

В то же время он добавил, что «мы должны это сделать», выразив надежду, что сможет встретиться с лидером рф, «только что мы сможем это организовать».

Економічна Правда По материалам:

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