Южная Корея с начала лета увеличила поставки топлива в рф

Южная Корея продолжает поставлять в россию топливо с использованием подсанкционных танкеров и в августе стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов в страну, уступив лишь Индии.

Об этом пишет The Guardian

Анализ портовых записей и данных отслеживания судов показал, что в июле и августе в нескольких южнокорейских портах на семь танкеров было загружено более 176 000 тонн топлива (преимущественно дизельного); эти суда совершили 14 рейсов на Дальний Восток россии.

При этом три из этих судов находились под санкциями Великобритании и ЕС, а одно приняло груз путем перекачки с судна на судно в южнокорейских водах — этот метод позволяет скрыть происхождение груза и избежать захода в портовые терминалы.

Отмечается, что крупнейшее судно из находящихся под санкциями — танкер Layla — совершилр два рейса из порта Ульсан (юго-восток страны) во Владивосток: 19 июля и 10 августа. В общей сложности судно перевезло 57 000 тонн дизельного топлива.

Другой попавший под санкции танкер — Astoria под российским флагом — 1 августа принял на борт в Ульсане около 11 000 тонн топлива. Заявив пунктом назначения Японию, судно фактически направилось во Владивосток.

Третий попавший под санкции танкер — Chongchon — не заходил в порт. В начале августа на рейде у южнокорейского порта Йосу он принял около 26 000 тонн топлива из танкера «Celeste I» (на который санкции не распространяются), после чего направился во Владивосток, хотя пунктом назначения был заявлен Сингапур.

Согласно данным аналитической компании Kpler, в августе россия импортировала морским путем 368 000 тонн нефтепродуктов, что более чем в семь раз превышает показатель предыдущего месяца и является максимальным месячным объемом с начала полномасштабного вторжения в Украину. На Южную Корею пришлось 112 000 тонн (или 31%) этого объема; по этому показателю она уступила только Индии.