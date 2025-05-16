Крупнейший ритейлер мира Walmart повышает цены из-за пошлин Трампа — Finance.ua
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Крупнейший ритейлер мира Walmart повышает цены из-за пошлин Трампа

Мир
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Крупнейший ритейлер мира Walmart повышает цены из-за пошлин Трампа
Крупнейший ритейлер мира Walmart повышает цены из-за пошлин Трампа
Крупнейший ритейлер мира — американская компания Walmart — предупредил о неизбежном повышении цен уже в конце мая из-за увеличения расходов, вызванных таможенной политикой действующего президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Reuters.
Несмотря на это, акции Walmart прибавили 0,5% на дорыночных торгах, а за последний год их стоимость выросла более чем на 60%.
Walmart стал очередным американским гигантом, воздержавшимся от объявления прогноза прибыли на второй квартал — из-за неопределенности тарифной политики Трампа, которая дестабилизирует глобальную торговлю.
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По словам финансового директора компании Джона Дэвида Рейни, американцы начнут ощущать рост цен в конце мая, а особенно в июне.
Аналитики предполагают, что Walmart сможет временно сдержать последствия, давя на поставщиков и повышая эффективность. Однако, по оценке главного экономиста Annex Wealth Management Брайана Джейкобсена, этого надолго не хватит.
«Вероятно, мы увидим некоторое сокращение спроса из-за пошлин, но полного провала не будет», — отметил он.
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Аналитик Telsey Advisory Group Джозеф Фельдман считает, что благодаря широкому ассортименту товаров Walmart способен распределить удорожание так, чтобы потребители почувствовали его меньше.
«Мне кажется, Walmart справится с пошлинами лучше, чем почти любой другой ритейлер, и сможет сохранить стабильную прибыль», — подчеркнул эксперт.
В четверг Walmart подтвердил годовой прогноз на 2026 финансовый год: скорректированная прибыль на акцию ожидается на уровне $2,50−2,60, а годовой рост продаж должен составить 3−4%.
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Брайан Джейкобсен назвал логичным решение компании воздержаться от квартального прогноза, но положительно оценил сохранение полного годового ориентира.
Накануне страны Европейского Союза заявили, что одобрят первые контрмеры блока против пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Таким образом, они хотят присоединиться к Китаю и Канаде.
По материалам:
ua.news
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