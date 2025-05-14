Mercedes переносит производство своего самого популярного внедорожника в США из-за пошлин Трампа — Finance.ua
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Mercedes переносит производство своего самого популярного внедорожника в США из-за пошлин Трампа

Технологии&Авто
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Mercedes переносит производство своего самого популярного внедорожника в США из-за пошлин Трампа
Mercedes переносит производство своего самого популярного внедорожника в США из-за пошлин Трампа
Компания Mercedes-Benz Group AG перенесет производство своего кроссовера GLC в США. Все из-за американских пошлин, которые повышают расходы и грозят снизить конкурентоспособность импортных автомобилей.
Об этом пишет Bloomberg.
Выпуск GLC американского производства на заводе Mercedes в Алабаме должен начаться в конце 2027 года.
«Если посмотреть на то, каких объемов мы стремимся достичь с этой моделью, логично перенести ее производство в США», — сказал руководитель Mercedes North America Джейсон Хофф на брифинге для прессы.
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Немецкие автопроизводители являются одними из наиболее пострадавших от повышенных пошлин на импорт автомобилей, введенных Администрацией президента США Дональда Трампа. Высокий спрос на прибыльные внедорожники и медленные темпы перехода американских потребителей на электромобили делают рынок США привлекательным для таких брендов, как Mercedes, BMW и Porsche.
GLC немецкого производства, цена которого стартует менее чем с $50 тысяч, является самым популярным импортным автомобилем Mercedes в США. В прошлом году компания продала 64 163 единицы этой модели в стране — на 58% больше, чем годом ранее.
По материалам:
theБабель
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