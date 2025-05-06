Mercedes выпустил гоночное купе (фото) — Finance.ua

Mercedes выпустил гоночное купе (фото) Сегодня 04:25 — Фондовый рынок

Mercedes выпустил гоночное купе (фото)

В июне выходит фильм о Формуле 1 с Брэдом Питтом. И к премьере Mercedes выпустил ограниченную серию AMG GT APXGP Edition. Всего 52 машины на весь мир, и каждая является настоящим шедевром.

Авто изготовлено на базе GT 63 4Matic+, а под капотом — мощный V8 на 585 лошадей.

Кузов матовый с золотыми элементами. Также внимание привлекают золотые радиаторные решетки, полосы по бокам, огромные 21-дюймовые диски и фиксированное заднее антикрыло. В комплекте установлены карбоновый обвес и черные акценты.

Салон также удивил — спортивные сиденья с золотой прострочкой, золотые детали на руле, панелях и воздуховодах.

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