Nike, Puma, Adidas: производители обуви в США призывают администрацию Трампа отменить пошлины — Finance.ua
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Nike, Puma, Adidas: производители обуви в США призывают администрацию Трампа отменить пошлины

Мир
23
Американская обувная промышленность призвала администрацию президента США Дональда Трампа пересмотреть таможенную политику и предоставить отрасли тарифные льготы.
Об этом сообщает CNN.
Американская ассоциация дистрибьюторов и розничных продавцов обуви (FDRA) заявила, что высокие пошлины уже привели к заморозке заказов, падению объемов поставок и риску дефицита обуви на внутреннем рынке.
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«Сотни компаний находятся на грани закрытия. Десятки тысяч рабочих мест под угрозой. Если ситуация не изменится, пострадают как производители, так и потребители», — говорится в заявлении.
Документ подписали Nike, Under Armour, Puma SE, Adidas US и десятки других брендов.
По словам отраслевых представителей, больше всего пострадали производители детской обуви: пошлины на отдельные категории продукции достигают 150−200%. Это делает невозможным покрытие расходов для компаний, ориентированных на низко- и среднедоходные семьи.
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«Мы не можем перевести эти расходы на потребителей — это сделает обувь недоступной», — говорится в обращении.
Также в заявлении отмечается, что таможенная политика не стимулирует возврат обувного производства в США, поскольку для этого требуется многолетнее планирование и крупные инвестиции в инфраструктуру и цепочки поставок.
По оценке Bloomberg, среди стран, которые могут пострадать от повышенных тарифов, — Вьетнам и Индонезия, крупнейшие экспортеры обуви в США. В частности, половина обуви бренда Nike производится во Вьетнаме.
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