Ford оценивает убытки в 1,5 млрд долларов в 2025 году из-за пошлин Трампа — Finance.ua

Ford оценивает убытки в 1,5 млрд долларов в 2025 году из-за пошлин Трампа 07.05.2025, 02:34 — Фондовый рынок

Ford оценивает убытки в 1,5 млрд долларов в 2025 году из-за пошлин Трампа

Американский автопроизводитель Ford снизил свой годовой прогноз из-за американских таможенных тарифов на автомобильную промышленность.

Об этом сообщают Reuters и L’Opinion.

Американский автопроизводитель Ford объявил в пресс-релизе свой годовой прогноз — он пересмотрен в сторону значительных убытков. Причина — введенные США таможенные тарифы на автомобильную промышленность. Итак, согласно отчету, пошлины должны оказать чистое влияние в размере 1,5 миллиарда долларов на проформа-операционную прибыль компании в 2025 году. Общие расходы за год — 2,5 миллиарда долларов. Это будет связано главным образом с импортом автомобилей из Мексики и Китая.

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В феврале автопроизводитель из Дирборна, штат Мичиган, прогнозировал прибыль от уплаты процентов и налогов в размере от 7,0 до 8,5 миллиарда долларов за 2025 год. Этот прогноз не учитывал пошлины Трампа.

«На сегодняшний день наши команды сделали многое, чтобы минимизировать влияние тарифов», — сказала журналистам финансовый директор Шерри Хаус.

Она добавила, что чистое влияние в первом квартале составило 200 миллионов долларов.

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Интересный факт, подтвержденный финансовым менеджером: 35% транспортных средств, пересекающих Соединенные Штаты из Мексики в Канаду, сейчас используют альтернативную схему — пошлину для перевозки — чтобы избежать американское налогообложение.

В отчете за 1-й квартал отмечается, что доход Ford упал на 5% до 40,7 миллиарда долларов, но превзошел ожидания примерно в 36 миллиардов долларов.

Прибыли выросли, поскольку потребители поспешили скупать автомобили, обеспокоенные тем, что тарифы приведут к росту цен.

УНН По материалам:

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