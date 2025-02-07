Убытки Ford от продажи электрокаров выросли до $5,1 миллиарда — Finance.ua

Убытки Ford от продажи электрокаров выросли до $5,1 миллиарда Сегодня 22:32 — Технологии&Авто

Убытки Ford от продажи электрокаров выросли до $5,1 миллиарда

Ford превзошел ожидания прибылей в четвертом квартале 2024 года, но его подразделение с электрокарами продолжает приносить существенные убытки.

Несмотря на то, что в прошлом году бизнес Ford по производству электромобилей Model e продолжает терять деньги, генеральный директор Джим Фарли убежден, что Ford становится фундаментально сильнейшей компанией.

Как следует из свежего отчета о доходах, в прошлом году Model e потерял 5,1 миллиарда долларов. В четвертом квартале Ford потерял около 37 000 долларов на каждом проданном электромобиле.

Ford утверждает, что большие потери на электромобилях были вызваны ценовым давлением, при этом объем поставки и доход упали на 9% и 35% соответственно. Устаревшие F-150 Lightning и Mustang Mach-E от Ford сталкиваются с появлением новых конкурентов в США, таких как Tesla Cybertruck и Chevy Equinox EV.

Читайте также Ford отзывает более 270 тысяч автомобилей из-за проблемы с электропитанием

В 2025 году Ford ожидает, что Model e потеряет еще от 5 до 5,5 миллиарда долларов. Этот прогноз несколько ниже, чем ожидалось, учитывая потенциальное влияние пошлин, введенных Дональдом Трампом для Канады, Европы и Мексики.

В целом Ford превзошел ожидания в четвертом квартале и показал доход в размере 48,2 миллиарда долларов США, что на 2,2 миллиарда долларов больше, чем годом ранее. Также в 2024 году Ford получил 185 миллиардов долларов дохода, что является самым высоким показателем за всю историю.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.