Убытки Ford от продажи электрокаров выросли до $5,1 миллиарда — Finance.ua
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Убытки Ford от продажи электрокаров выросли до $5,1 миллиарда

Технологии&Авто
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Убытки Ford от продажи электрокаров выросли до $5,1 миллиарда
Убытки Ford от продажи электрокаров выросли до $5,1 миллиарда
Ford превзошел ожидания прибылей в четвертом квартале 2024 года, но его подразделение с электрокарами продолжает приносить существенные убытки.
Несмотря на то, что в прошлом году бизнес Ford по производству электромобилей Model e продолжает терять деньги, генеральный директор Джим Фарли убежден, что Ford становится фундаментально сильнейшей компанией.
Как следует из свежего отчета о доходах, в прошлом году Model e потерял 5,1 миллиарда долларов. В четвертом квартале Ford потерял около 37 000 долларов на каждом проданном электромобиле.
Ford утверждает, что большие потери на электромобилях были вызваны ценовым давлением, при этом объем поставки и доход упали на 9% и 35% соответственно. Устаревшие F-150 Lightning и Mustang Mach-E от Ford сталкиваются с появлением новых конкурентов в США, таких как Tesla Cybertruck и Chevy Equinox EV.
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В 2025 году Ford ожидает, что Model e потеряет еще от 5 до 5,5 миллиарда долларов. Этот прогноз несколько ниже, чем ожидалось, учитывая потенциальное влияние пошлин, введенных Дональдом Трампом для Канады, Европы и Мексики.
В целом Ford превзошел ожидания в четвертом квартале и показал доход в размере 48,2 миллиарда долларов США, что на 2,2 миллиарда долларов больше, чем годом ранее. Также в 2024 году Ford получил 185 миллиардов долларов дохода, что является самым высоким показателем за всю историю.
По материалам:
НВ
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