Ford отзывает более 270 тысяч автомобилей из-за проблемы с электропитанием — Finance.ua
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Ford отзывает более 270 тысяч автомобилей из-за проблемы с электропитанием

Технологии&Авто
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Ford отзывает более 270 тысяч автомобилей из-за проблемы с электропитанием
Ford отзывает более 270 тысяч автомобилей из-за проблемы с электропитанием
Компания Ford Motor Co. отзывает 272 827 автомобилей Broncos и Mavericks из-за проблемы с электропитанием, которая может привести к неожиданной остановке или невозможности завести автомобиль.
Об этом сообщает АР.
По информации Национальной администрации безопасности дорожного движения и транспорта США (NHTSA), проблема связана с аккумулятором производства компании Camel Battery, который имеет «внутренние производственные дефекты».
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Отзываемые автомобили изготовлены в период с февраля 2021 года по октябрь 2023 года, после чего Ford прекратил использовать эти аккумуляторы. Считается, что дефекты могут быть только у 1% автомобилей, оснащенных этими устройствами.
В NHTSA заявили, что после предварительного отзыва внедорожников Ford Bronco Sport 2021−23 годов и пикапов Ford Maverick 2022−2023 годов некоторые автомобили без предупреждения потеряли питание, в частности возможность включать аварийные огни.
В ноябре компания Ford пообещала пересмотреть и усовершенствовать процесс принятия решений об отзыве, а также подвергнуть его мониторингу независимой третьей стороной, которая будет осуществлять надзор в течение трех лет. До этого правительство США оштрафовало компанию за слишком медленную реакцию на предыдущий отзыв.
По материалам:
Укрінформ
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