Ford сократит 14% рабочих мест в Европе — Finance.ua

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Ford сократит 14% рабочих мест в Европе

Фондовый рынок
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Ford сократит 14% рабочих мест в Европе
Ford сократит 14% рабочих мест в Европе
Ford заявил, что сократит около 14% своей европейской рабочей силы, объясняя это значительными убытками, которые осложнились слабым спросом на электромобили, отсутствием государственной поддержки перехода на электромобили и растущей конкуренцией.
Об этом сообщает Reuters.
Компания Ford заявила, что сокращение 4 тыс. рабочих мест состоится в основном в Германии и Великобритании. В общем, сокращения составляют около 2,3% от общего количества работников Ford, которое составляет 174 тыс. лиц.
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Эти меры станут большим ударом, в частности для Германии, крупнейшей экономики Европы и крупнейшего автопроизводителя, где Volkswagen грозится закрыть заводы, снизить заработную плату и сократить тысячи рабочих мест, чтобы повысить свою конкурентоспособность.
Американская компания стала последним автопроизводителем после Nissan, Stellantis и GM, который сократил расходы, поскольку отрасль борется с растущей конкуренцией со стороны китайских конкурентов в Европе, снижением спроса в Китае и проблемами перехода на электромобили, которые остаются слишком дорогими для большинства потребителей.
Ford заявил, что увольнения в Европе должны состояться до конца 2027 года.
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В сентябре этого года продажи Ford в Европе упали на 17,9%, что значительно опережает отраслевое падение на 6,1%.
Ford также призвал правительство Германии предоставить больше стимулов и улучшить инфраструктуру зарядных станций, чтобы помочь потребителям перейти на электромобили.
Берлин прекратил субсидирование электромобилей в декабре 2023 года. Продажи электромобилей в Германии за первые девять месяцев этого года упали на 28,6%.
По материалам:
Економічна Правда
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