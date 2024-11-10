Ford представит новый семейный кроссовер Equator 2025 (фото) — Finance.ua

Ford представит новый семейный кроссовер Equator 2025 (фото)
Опубликованы фото Ford Equator 2025. Доступный семейный кроссовер стоимостью от $25 000 будет презентован 15 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.
Об этом сообщает сайт Autohome.
Кроссовер Ford Equator — бюджетная модель, занимающая нишу между Ford Equator Sport и Edge. 4,9-метровый автомобиль предлагают в версиях на 5, 6 и 7 мест.
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Новый Ford Equator получил более узкую решетку радиатора и измененные фары, соединенные светодиодной полосой. Сзади установили изогнутые фонари.
В салоне заменили руль и передние сиденья. По-прежнему на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея.
Кроссовер богато оснащен — в базовой версии есть панорамная крыша, навигация, парковочный автопилот и электропривод двери багажника.
Линейку двигателей пополнит плагин-гибридная установка с 1,5-литровым турбодвигателем на 150 л.с. и 218-сильным электромотором.
Суммарная отдача составляет 367 сил. Пока не известно, останется ли версия с 2,0-литровой 224-сильной турбочетверкой.
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