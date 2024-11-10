Ford представит новый семейный кроссовер Equator 2025 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ford представит новый семейный кроссовер Equator 2025 (фото)

Технологии&Авто
18
Ford представит новый семейный кроссовер Equator 2025 (фото)
Ford представит новый семейный кроссовер Equator 2025 (фото), Фото: Ford
Опубликованы фото Ford Equator 2025. Доступный семейный кроссовер стоимостью от $25 000 будет презентован 15 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.
Об этом сообщает сайт Autohome.
Фото: Ford
Фото: Ford
Кроссовер Ford Equator — бюджетная модель, занимающая нишу между Ford Equator Sport и Edge. 4,9-метровый автомобиль предлагают в версиях на 5, 6 и 7 мест.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

Новый Ford Equator получил более узкую решетку радиатора и измененные фары, соединенные светодиодной полосой. Сзади установили изогнутые фонари.
Фото: Ford
Фото: Ford
В салоне заменили руль и передние сиденья. По-прежнему на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея.
Кроссовер богато оснащен — в базовой версии есть панорамная крыша, навигация, парковочный автопилот и электропривод двери багажника.
Ford представит новый семейный кроссовер Equator 2025 (фото)
Линейку двигателей пополнит плагин-гибридная установка с 1,5-литровым турбодвигателем на 150 л.с. и 218-сильным электромотором.
Суммарная отдача составляет 367 сил. Пока не известно, останется ли версия с 2,0-литровой 224-сильной турбочетверкой.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.