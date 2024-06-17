Ford упрощает продажу электромобилей — Finance.ua

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Ford упрощает продажу электромобилей

Технологии&Авто
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Ford упрощает продажу электромобилей
Ford упрощает продажу электромобилей
Форд Motor Co. пересматривает свои правила продаж электромобилей, позволяя всем дилерам продавать такие модели, как F-150 Lightning и Mustang Mach-E. Это решение, которое вступает в силу с 1 июля, отменяет предыдущие требования, которые обязывали дилеров вкладывать большие суммы в обучение и инфраструктуру для продажи электрокаров.
Первоначальные правила, введенные в конце 2022 года, потребовали от дилеров расходов от 500 тысяч до 1 миллиона долларов на установку зарядного оборудования и другие программы. Приблизительно половина из 2800 дилеров Ford приняла участие в программе.
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«Мы хотим сделать эти отличные автомобили доступными для всех», — сказал Марин Гьяя, операционный директор EV-бизнеса Ford. — Представление электромобилей простым и удобным способом помогает устранить множество препятствий, с которыми сталкиваются наши дилеры и клиенты".
Ранее генеральный директор Ford Джим Фарли предупреждал дилеров, что они должны соответствовать жестким стандартам, чтобы оставаться конкурентоспособными и обслуживать клиентов при переходе на электромобили. Однако переход оказался сложнее, чем ожидалось, и теперь Ford стремится увеличить продажи, делая электромобили доступными для всех дилеров.
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Как пишет Reuters, многие дилеры, уже вложившие значительные средства в подготовку к продаже электромобилей, чувствуют себя разочарованными. Некоторые даже отказываются принимать новые электромобили из-за убытков при их продаже. Хотя другие дилеры рады изменениям, многие считают, что они опоздали.
По материалам:
Ampercar
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