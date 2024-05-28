Классический Ford Mustang получил современные технологии (фото) — Finance.ua
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Классический Ford Mustang получил современные технологии (фото)

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Классический Ford Mustang получил современные технологии (фото)
Классический Ford Mustang получил современные технологии (фото)
Классический кабриолет Ford Mustang был превращен в элегантный рестомод-слипер компанией Velocity Modern Classics. Этот проект сочетает в себе классический стиль и современные технологии, делая автомобиль более комфортным и мощным, не выдавая своего потенциала внешним видом.
Стоимость рестомода начинается с 299 900 долларов для фастбэка, а версия со сложным верхом стоит на 30 000 долларов больше.
Для создания рестомода Mustang был полностью разобран и установлен на шасси Mustang SPEC от Roadster Shop, которое включает в себя рельсовое управление с усилителем, передние стабилизаторы поперечной устойчивости и независимую переднюю подвеску. Задняя подвеска четырехрычажная, установлены койловеры Fox спереди и сзади, новая задняя ось и комплект 17-дюймовых легкосплавных дисков Magnum 500 с шинами Continental Extreme Contact Sport 02.
Автомобиль покрыли краской BASF Glasurit, оснастили вентилируемым капотом с встроенными габаритными огнями, обновили хром и установили новые светодиодные фары и фонари. Под капотом находится 5,0-литровый атмосферный V8 Ford Coyote мощностью 460 лошадиных сил с крутящим моментом 569 Нм. Мощность передается через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач или 6-ступенчатую механическую коробку Т-56.
Система выхлопа Borla дополняет двигатель V8, а эффективность торможения обеспечивается четырехпоршневыми суппортами Baer и 11-дюймовыми тормозными дисками. В салоне установлены новые ковшеобразные сиденья Procar с опцией обогрева и вентиляции, новое заднее сиденье, система кондиционирования Vintage Air, головное устройство RetroSound, новые динамики Focal и сабвуфер, а также новая приборная панель Dakota Digital в ретро-стиле. Мягкий складной верх доступен в коричневом, черном или кремовом цветах.
По материалам:
MMR
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