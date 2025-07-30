День финансов: «ДіяКартка», контракт для операторов дронов, экономический эффект от деятельности НАБУ и САП — Finance.ua

День финансов: «ДіяКартка», контракт для операторов дронов, экономический эффект от деятельности НАБУ и САП Сегодня 17:32

В среду, 29 июля, Правительство запустило контракт для операторов дронов в рамках программы «18−24» и официально утвердило «Дія.Картка».

«Дія.Картка».

В среду, 30 июля, Кабинет Министров утвердил «Дія.Картка» для государственных выплат. Это цифровой банковский продукт, который станет единой платформой получения всех государственных выплат.

Контракт для операторов дронов.

Кабинет министров расширяет программу «Контракт 18−24», запустив отдельное направление для операторов дронов, которые будут проходить службу в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Госпогранслужбе.

Закон, способствующий совместному производству оружия.

Зеленский подписал евроинтеграционный законопроект № 7508, который вводит ряд инструментов для упрощения работы механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) и возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями.

Экономический эффект от деятельности НАБУ и САП.

Деятельность НАБУ и САП прежде всего направлена на расследование коррупционных преступлений и привлечение виновных к ответственности. Однако это также дает государству ощутимый экономический результат.

ПриватБанк выиграл суд.

ПриватБанк в среду, 30 июля, одержал победу в многомиллиардном долгосрочном судебном процессе против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В то же время компенсация ПриватБанку может превысить $2 млрд.

Каким ФЛП нужно подать статистическую отчетность.

Большинство физических лиц-предпринимателей (ФЛП) не вовлечены в государственные статистические наблюдения и, соответственно, не подают отчетность . Но, как пишет Госстат, если ФЛП осуществляет отдельные виды деятельности и получил соответствующую форму в «Кабинете респондента» или уведомление от органов государственной статистики, то это означает, что ФЛП включен в перечень респондентов и отчетность нужно подать в определенный срок.

Что происходит с ІТ-ФЛП.

Количество ликвидаций ІТ-ФЛП росло, однако стабильно регистрировались новые. Именно таковы были ключевые особенности рынка ІТ-ФЛП в первом полугодии 2025 года.

Кого сейчас ищут для работы с ИИ.

Искусственный интеллект меняет бизнес, медицину, образование, финансы и другие отрасли. Вместе с этим стремительно растет спрос на специалистов, способных создавать, внедрять и развивать AI-решения.

Жилье в кредит.

В мае 2025 г. банки в Украине выдали 599 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн. Средний процент по ипотеке увеличился.

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