День финансов: «ДіяКартка», контракт для операторов дронов, экономический эффект от деятельности НАБУ и САП — Finance.ua
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День финансов: «ДіяКартка», контракт для операторов дронов, экономический эффект от деятельности НАБУ и САП

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В среду, 29 июля, Правительство запустило контракт для операторов дронов в рамках программы «18−24» и официально утвердило «Дія.Картка».
«Дія.Картка».
В среду, 30 июля, Кабинет Министров утвердил «Дія.Картка» для государственных выплат. Это цифровой банковский продукт, который станет единой платформой получения всех государственных выплат.
Контракт для операторов дронов.
Кабинет министров расширяет программу «Контракт 18−24», запустив отдельное направление для операторов дронов, которые будут проходить службу в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Госпогранслужбе.
Закон, способствующий совместному производству оружия.
Зеленский подписал евроинтеграционный законопроект № 7508, который вводит ряд инструментов для упрощения работы механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) и возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями.
Экономический эффект от деятельности НАБУ и САП.
Деятельность НАБУ и САП прежде всего направлена на расследование коррупционных преступлений и привлечение виновных к ответственности. Однако это также дает государству ощутимый экономический результат.
ПриватБанк выиграл суд.
ПриватБанк в среду, 30 июля, одержал победу в многомиллиардном долгосрочном судебном процессе против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
  • В то же время компенсация ПриватБанку может превысить $2 млрд.
Каким ФЛП нужно подать статистическую отчетность.
Большинство физических лиц-предпринимателей (ФЛП) не вовлечены в государственные статистические наблюдения и, соответственно, не подают отчетность. Но, как пишет Госстат, если ФЛП осуществляет отдельные виды деятельности и получил соответствующую форму в «Кабинете респондента» или уведомление от органов государственной статистики, то это означает, что ФЛП включен в перечень респондентов и отчетность нужно подать в определенный срок.
Что происходит с ІТ-ФЛП.
Количество ликвидаций ІТ-ФЛП росло, однако стабильно регистрировались новые. Именно таковы были ключевые особенности рынка ІТ-ФЛП в первом полугодии 2025 года.
Кого сейчас ищут для работы с ИИ.
Искусственный интеллект меняет бизнес, медицину, образование, финансы и другие отрасли. Вместе с этим стремительно растет спрос на специалистов, способных создавать, внедрять и развивать AI-решения.
Жилье в кредит.
В мае 2025 г. банки в Украине выдали 599 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн. Средний процент по ипотеке увеличился.
🏢 Finance.ua в этом материале рассказывает о трендах недвижимости, плюсах и минусах квартиры и частного дома и что по поводу инвестирования в эти варианты думают эксперты.

🏡 Квартира или частный дом? В какие квадратные метры лучше вкладывать деньги

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По материалам:
Finance.ua
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